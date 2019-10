El fuerte pedido de Maluma a un año de sufrir un robo en Rusia

Los grandes artistas no están exentos de ser víctimas de la delincuencia y muchos de ellos han perdido sus valiosas pertenencias durante sus estadías en países alrededor del mundo. Es el caso de Maluma, a quien le robaron alrededor de 800 mil dólares durante su estancia en un hotel ruso en el marco de la última Copa del Mundo de 2018.

Maluma fue víctima de un robo en 2017 que aún no se ha resuelto

En ese entonces, se supo que el sospechoso ingresó a la suite del artista al utilizar un duplicado de la llave y se llevó un gran botín entre joyas, prendas y demás posesiones del intérprete de Mala Mía.

Al ocurrir los hechos, el hotel mostró su total compromiso para resolver el problema; pero hasta el momento no han asumido la responsabilidad por dicho robo. Así lo dio a conocer Maluma, quien por medio de sus redes envió un enérgico mensaje a manera de denuncia, ya que no le han dado solución al incómodo episodio.

Lo hechos ocurrieron durante su estancia en el mundial de Rusia 2018

“La verdad no quería hacer esto, per la verdad ya es la gota que rebasó el vaso. Como saben por mi trabajo yo viajo permanentemente a muchas ciudades y países; también como muchos de ustedes saben, hace un 1 año me robaron todas mis joyas y pertenencias en mi habitación del hotel de Moscú en pleno mundial sin siquiera forzar la puerta[...]”, comienza el escrito.

El cantante externó su malestar de manera enérgica

Notoriamente indignado, prosiguió: “[...] lo cual me hizo pensar que si hace un año fueron cosas materiales, el día de mañana puede ser mi seguridad, mi integridad o mi vida la que esté desprotegida; en esa cadena de hoteles ya no me siento seguro y al parecer no le importa porque no se ha tomado la molestia de responder por lo sucedido”.

También se supo que las autoridades abrieron un investigación penal, pero al parecer el tema no ha progresado, lo que provocó que Maluma exigiera que se tomaran cartas en el asunto en la desafortunada experiencia que le ocasionó un trago amargo. “Que pena hacer esto público, pero necesito solución, concluyó.

Su más reciente queja

En noviembre pasado, dentro del marco de los Latin Grammy 2019, el cantante de música urbana expresó su malestar a la academia de música por no haber aparecido en la lista de nominados con su álbum 11:11, su cuarta producción discográfica.