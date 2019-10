Así fue el reencuentro de ‘Jacky’ Bracamontes con uno de sus galanes de telenovelas

Dicen que recordar es volver a vivir… y eso fue justo lo que le sucedió a Jacqueline Bracamontes, quien –a su paso por Los Ángeles, California –se encontró con el actor Guy Ecker, con quien compartió créditos en la telenovela Heridas de Amor, hace más de 13 años. Desde entonces, entre ambos surgió una linda amistad, la cual perdura a pesar del paso del tiempo y la distancia. Emocionada por este reencuentro, la también actriz compartió en sus redes sociales una foto de esta inesperada reunión.

Jacqueline se encontró con Guy Ecker, su compañero en Heridas de Amor

En su perfil –donde tiene más de 5 millones de followers—la presentadora de televisión causó revuelo con dicha imagen, pues sus fans recordaron la historia de Heridas de Amor (2006). ‘Jacky’ acompañó la imagen con la siguiente descripción, en la que dejó ver lo contenta que estaba por esta bonita coincidencia. “¡Me encantó verlos! Cómo los quiero Guy Ecker y Bert!”.

Los seguidores de la actriz recordaron los papeles de dichos actores en la novela producida por Roberto Hernández. ‘Jacky’ dio vida a Miranda San Llorente, mientras que Guy interpretó a Alejandro Luque Buenaventura. La trama de la historia trataba acerca de la relación imposible de Miranda y Alejandro, pues la malvada tía Bertha (Diana Bracho) hacía todo para que no estuvieran juntos.

‘Jacky’ y Guy en la entrega de Premio Lo Nuestro 2007

El día que ‘Jacky’ lloró en Heridas de Amor

Curiosamente, hace poco Jacqueline recordó en el programa Netas Divinas (Unicable) cuál fue la única vez que una colega la ha hecho llorar y fue en Heridas de Amor. La protagonista de novelas como Las tontas no van al cielo contó que en una de las escenas más fuertes que tuvo al lado de Diana Bracho, la villana de la historia, ésta la hizo llorar. Sus personajes tenían que intercambiar unas bofetadas, pero la fuerza de la primera actriz se salió de control y provocó que ‘Jacky’ derramara algunas lágrimas.

“Yo le tenía que dar una cachetada y luego ella me tenía que regresar la cachetada, entonces nos estábamos poniendo de acuerdo antes (de grabarla). ‘¿Sabes qué Jacky? me dice Diana, tú dámela, dámela bien y como tú me la des yo te la regreso'”, narró Bracamontes.

“Entonces ya estamos las dos, más bien yo llorando y le pego y en eso me la regresa. Se los juro que nunca en mi vida había sentido ese dolor, o sea, de que me dio”, expresó. “Empecé a llorar de verdad, no era actuación. Yo decía, ‘¿así se la di (la cachetada)?’”.

Tres años después de Heridas de Amor, Jacqueline hizo su última telenovela como protagonista junto a William Levy. La pareja de actores realizó Sortilegio, la cual fue todo un éxito en ratings. Desde entonces, no la hemos vuelto a ver en algún melodrama con un papel estelar.