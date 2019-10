Las hijas de Biby Gaytán, las más orgullosas en el regreso de su mamá a los escenarios en ‘Chicago’

Para Biby Gaytán el pasado miércoles 16 de octubre fue un día lleno de emociones, ya que, después de varios años alejada de los escenarios, hizo su triunfal regreso como actriz en el musical de Chicago en el personaje de Velma Kelly. Junto a las actrices María León y Michelle Rodríguez, Biby brilló como toda una estrella, acompañada de un gran elenco, los cuales se entregaron por competo al púbico en el Teatro Telcel, en la Ciudad de México. Entre los asistentes al estreno se encontraba la familia de a actriz; desde las primeras filas los hijos mayores de Biby, Eduardo Capetillo Jr., Alejandra y Ana Paula celebraban el éxito de su mamá.

Bibi Gaytán regresó a los escenarios con el musical de Chicago

La actriz –quien está casada con el también actor Eduardo Capetillo—vivió una noche inolvidable al lado de sus compañeros en la puesta en escena. A través de sus redes sociales, tanto Alejandra como Ana Paula compartieron fotos y videos de esta ocasión especial, en la que se mostraron como las fans #1 de su mamá, quien tenía alrededor de 15 años de no pisar un teatro.

“Estamos emocionadas, estamos más felices o igual que ella, mi mamá está impresionante, baila impresionante, canta impresionante", aseguró Alejandra Capetillo, hija menor de Biby. En tanto Ana Paula habló de cómo la familia apoyó a Bibi en este regreso a los escenarios. “Mi papá y todos los hijos tuvimos que cuidar a los bebés (los mellizos Daniel y Manuel), ir al súper, cuidar la casa pero la vemos tan feliz que vale la pena”, dijo a los medios de comunicación.

Alejandra y Ana Paula, guapísimas en el estreno de Chicago

Tras el estreno del musical producido por Morris Gilbert, las estrellas de la obra se dirigieron a la prensa ahí convocada. Bibi habló sobre el momento en el que se decidió por audicionar para el personaje de Velma Kelly. “El arte, no todos los proyectos han tenido esa característica siempre y éste era un sueño, apenas supe que había la más mínima posibilidad de ser candidata me dije ‘voy con todo’”, dijo en unas declaraciones a los medios recogidas por el periódico El Universal.

¿Y por qué estuvo tanto tiempo lejos de los escenarios?

En un reciente encuentro con la prensa, con motivo del estreno de Chicago, los medios le preguntaron a la actriz sobre su alejamiento de la pantalla chica, y Biby respondió que para ella su familia es prioridad y que poco a poco ha ido aprendiendo a hacer un balance, sobre todo con los más pequeños, Daniel y Manuel.

Eduardo y Biby son los orgullosos padres de cinco hijos: Eduardo Jr., Alejandra, Ana Paula, Daniel y Manuel

“Porque tengo muchos hijos”, expresó entre risas. Un reportero le dijo “Pero, ¿ya están grandes no?”, a lo que ella respondió: “No, tengo unos bebés de cinco años todavía pequeñitos, entonces trato de compaginar ambas cosas y no siempre se puede”.

Hace unas semanas, en entrevista con Ventaneando (TV Azteca) el marido de la actriz, Eduardo Capetillo, habló sobre el regreso de su esposa a los reflectores. “Se me hace un nudo en la garganta, pero en los ensayos cuando yo la veía bailar All That Jazz y cuando la veo cantar… ¡me derrito!”, dijo.