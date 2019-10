Alejandra Espinoza revela si su esposo se puso celoso por sus escenas románticas en 'Rubí'

Ser parte de la nueva versión de Rubí no sólo fue un sueño hecho realidad para Alejandra Espinoza, sino también un reto actoral que le exigió mucho esfuerzo y entrega. Para empezar, la ex Nuestra Belleza Latina cortó su melena para lucir como la Dra. Sonia Aristimuño, quien a su vez está profundamente enamorada del personaje que interpreta José Ron. Y justo sobre esta química entre ambos actores es de lo que Alejandra charló en una entrevista con Univision, en donde reveló cómo reaccionó su esposo Aníbal Marrero ante los besos con José Ron.

Alejandra Espinoza está contenta con su participación en 'Rubí', que saldrá al aire en 2020

"Lo hemos hablado muchísimo y no, Aníbal no es celoso para nada", contó la presentadora de Reina de la Canción. "Sí, dentro de la telenovela tenemos momentos en donde el personaje Alejandro y yo nos besamos", contó un poco nerviosa.

Sobre la reacción de su esposo, agregó: "Pero no, al contrario, Aníbal está muy contento con cada cosa que yo hago y me aplaude cada éxito y logro que llego a tener". Gracias a la confianza que hay con su esposo y lo bien que se llevó con José Ron, ahora Alejandra tiene un nuevo amigo en la farándula.

Alejandra Espinoza ante los retos para cumplir su sueño como actriz

Alejandra siempre soñó con ser actriz, y poder participar en una telenovela como el remake de Rubí fue un verdadero sueño hecho realidad. Sin embargo, hubo momentos de duda, en especial cuando tuvo que cortar su cabello.

Alejandra Espinoza se animó a cambiar de look por la historia de su hermana y con tal de darle más realismo a su personaje en 'Rubí'

"El personaje requería el cabello corto. Al principio yo estaba un poco nerviosa", reveló. "Sí lo he traído corto, pero no tanto y después dije: 'Pues me lo voy a aventar. No pierdo absolutamente nada y gano mucho", contó sobre aquella decisión que aún porta con mucho orgullo.

