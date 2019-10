Sofía Castro se confiesa contenta y enamorada de su novio Pablo Bernot

Hace unos días, Sofía Castro sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente a su nuevo novio, el empresario Pablo Bernot. A través de sus redes sociales, la actriz compartió una romántica fotografía en la que se le puede ver al lado de su galán en una actitud muy amorosa y luciendo de lo más sexys. Aunque la joven hija de Angélica Rivera ha sido muy reservada respecto a su relación, recientemente se sinceró y compartió con los medios de comunicación algunos detalles de su romance.

Sofía Castro se dijo muy contenta con su nueva relación

“Para el amor no hay tiempo, ni edad, ni momento, simplemente me llegó y a Pablo tengo mucho tiempo de conocerlo y ahora se dieron las cosas. Estoy muy contenta y la verdad sí estoy muy enamorada”, confesó Sofía con mucha ilusión en declaraciones citadas por el programa De Primera Mano (Cadena Tres).

Sofía y Pablo están muy enamorados

Al querer saber más sobre el hombre que le ha robado el corazón, Sofía no quiso entrar en detalles, ni siquiera cuando le preguntaron sobre las cosas que hicieron que pusiera los ojos en el guapo empresario. “No tiene nada que ver del medio. Al contrario, es totalmente diferente… ¿Qué me conquistó? Chicos, muchas cosas, eso se queda en el corazón. Pero estoy contenta, estoy muy contenta”, dijo entre risas.

La rubia actriz también fue cuestionada sobre su anterior relación con el actor Juan Pablo Gil y sobre las razones que los llevaron a tomar la decisión de tomar caminos separados, a lo que ella contestó de forma muy contundente. “Eso lo aclaré en su momento, terminé hace casi cinco meses, lo aclaré, lo intentamos, no se dio”, agregó.

La actriz se dijo feliz y enamorada

Fue el pasado 9 de octubre cuando Sofía Castro presentó oficialmente a Pablo Bernot como su novio. “Sí, él es mi novio”, escribió la actriz en sus redes sociales junto a una foto de los dos enamorados. El empresario no dudó en corresponder de forma pública a las palabras de Sofía y escribió: “Te amo más que a nadie”. Por otro lado, Castro le contestó: “Y yo te amo a ti, ¡gracias por hacerme tan feliz!”.