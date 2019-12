Para nada resultaría descabellado ver a la hermosa Alejandra Espinoza llegar de nuevo al altar en compañía del que ha sido su esposo por más de ocho años. Y es que además de la linda familia que han formado juntos al lado de su hijo Matteo, la pareja ha demostrado que están más enamorados que nunca. De hecho, hace unas semanas el matrimonio celebró un aniversario más desde que se juraron amor eterno. Para celebrarlo, la presentadora y el bailarín se dedicaron románticos mensajes de felicitación que nos robaron el aliento.

©@alejandraespinoza Anibal y Alejandra han formado una linda familia

“Casarme contigo ha sido, sin lugar a dudas, la mejor decisión que he tomado en mi vida, te quiero a mi lado siempre y para siempre. Te amo como el primer día. Que sean los primeros ocho años de matrimonio de una vida juntos. Te amo my luv”, fueron las palabras de la también actriz para su marido. Por otro lado, Anibal escribió: “Hoy celebro casi una década de estar a tu lado, de compartir sonrisas, lagrimas, ilusiones, diferentes momentos, historias. Veo fotos de antes donde me miro más joven y me llena de felicidad por que vivir, crecer y envejecer a tu lado es lo mejor que le pueda pasar a un hombre”.