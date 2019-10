Bárbara Bermudo comparte un adelanto de su regreso a los medios al lado de su esposo

A más de dos años de su salida de Primer Impacto (Univision), Bárbara Bermudo está lista para regresar a los medios de comunicación y lo hace bien acompañada por su esposo, el también periodista Mario Andrés Moreno. A principios de este mes, la pareja de comunicadores anunció en las redes sociales que estaban trabajando y ahora han compartido un adelanto del proyecto en el que están colaborando más unidos que nunca.

VER GALERÍA

A inicios de octubre, Bárbara y su esposo dieron a conocer que harían juntos un proyecto

Para la periodista de origen puertorriqueño esta sería su primera vez ante las cámaras, luego de que en enero de 2017 saliera de Univision, empresa en la que trabajó por más de 15 años. En tanto, para Mario representa una nueva experiencia, pues él ha trabajado en Univision y actualmente en la cadena Mega TV con el noticiario Mega News, así como el programa Pasa la tarde de la emisora Caracol.

Loading the player...

@barbarabermudo

A pesar de que la pareja –quien tiene tres hijas—no reveló muchos detalles de qué trata este emprendimiento profesional, tanto Bárbara como Mario dejaron claro lo felices que estaban de trabajar juntos. “Este proyecto que estamos haciendo juntos m tiene sumamente entusiasmada porque sé que será de gran impacto para muchas familias de los Estados Unidos”, explicó Bárbara. “Lo que les quiero decir es que es un sueño hecho realidad el poder estar juntos y frente a ustedes”, agregó Mario Andrés.

VER GALERÍA

La presentadora está más que lista para regresar a la televisión

RELACIONADO: Bárbara Bermudo y los momentos más románticos junto a su esposo, el periodista Mario Andrés Moreno

Amigos de distintas cadenas, así como colegas del medio, se alegraron por la noticia del regreso de Bárbara del brazo de su esposo y comentaron el video que la comunicadora publicó en su perfil. Alejandra Espinoza, Rashel Díaz, Julián Gil y otros más les desearon lo mejor en esta etapa y aseguraron que no pueden esperar más para ver de qué se trata el programa.

RELACIONADO: Bárbara Bermudo rompe el silencio sobre lo difícil que fue salir de Univision

Su vida después de la televisión

Para Bárbara Bermudo, su salida de Univision no fue nada sencillo. Era una situación compleja de asimilar, pero la periodista encontró las respuestas en su fe y por supuesto en su motor principal, su familia. En un video publicado en sus redes sociales, la periodista habló de cómo fueron esos días posteriores a su salida.

“Cuando yo salí de Univision no le encontraba sentido a nada y mucho menos lógica”, explicó. "A pesar de que me vinieron las dudas, los malos pensamiento y la angustia, Dios al mismo tiempo me revelaba el propósito, pero yo tuve que tomar la decisión de creerle".

Bárbara transformó esa sensación de desesperanza en una nueva oportunidad para crecer como persona y pasar más tiempo con su familia. “Ese cambio tan radical y repentino en la vida de mi familia y en mi vida era para bien y tenía un gran propósito”.

Tras dejar la cadena hispana, Bárbara se dedicó a emprendimientos personales como su línea de productos, además de volcarse en su faceta como madre y empresaria.