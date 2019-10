Verónica Castro pondría una pausa en su retiro por una película

Aunque hace un mes Verónica Castro había anunciado que se retiraba de la actuación, la mexicana podría hacer una pausa en su descanso para retomar la emoción de estar frente a las cámaras una vez más. La actriz podría regresar por la puerta grande para ser parte del elenco de una película.

Verónica Castro podría ser parte de una nueva película con la que pondría en pausa su retiro

La también cantante parece haber aceptado el papel en una cinta junto a Héctor Bonilla, Eduardo Santamarina y Natasha Dupeyrón; según replicó Un Nuevo Día con información de medios mexicanos. Verónica Castro incluso podría haber escuchado las negociaciones de esta película y está al tanto de la trama que se desarrolla en ella.

De ser cierto, la actriz sumaría un proyecto más a su larga trayectoria de 53 años de carrera artística. Además, haría realidad los deseos y peticiones de sus fans, quienes, desde que anunció su retiro, le han pedido que no se aleje de los reflectores. Y aunque se trata de una gran noticia para sus seguidores, Verónica no ha confirmado ni desmentido nada.

Verónica Castro, un adiós a su carrera

A mediados de septiembre pasado, Verónica Castro publicó un video de su hijo, Cristian, cantando el tema Alguna Vez para anunciar la decisión que había tomado como resultado de los rumores que habían inundado su vida personal.

Verónica Castro sorprendió a sus fans al revelar que se retiraría tras 53 años de carrera

"Así es, mi Cris. Y Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto, a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo su cariño", escribió la actriz.

"Elegí hoy que es el día de mi santa madre, María de Guadalupe, y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio", agregó sin mencionar directamente la razón de su distanciamiento. "Y digo adiós a lo que tanto amé. Mi profesión. Por 53 años entregué mi vida con todo mi amor", concluyó.