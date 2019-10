¿Habrá boda? Michelle Renaud aclara si tiene o no anillo de compromiso de Danilo Carrera

Que Michelle Renaud y Danilo Carrera están enamorados, no es un secreto. Y es justo ese amor que se profesan en las redes sociales y en cada una de sus entrevistas el que desató los rumores de un posible compromiso de boda. Al enterarse de ello, la actriz mexicana aclaró si es verdad que su novio le entregó una sortija de compromiso y si alguna vez ha pensado en llegar al altar con él.

En junio, Michelle Renaud y Danilo Carrera gritaron su amor a los cuatro vientos con esta imagen

“Súper mentira, estamos empezando como para hablar de esos temas”, dijo a La Cuchara sobre su relación. Michelle y Danilo apenas llevan unos meses como pareja, y fue a mediados de junio cuando decidieron que el mundo se enterara de que entre ellos había una conexión bastante especial.

Loading the player...

RELACIONADO: Michelle Renaud pone un alto a las mentiras de su relación con Danilo Carrera

Sobre la posibilidad de jurarse amor eterno, la actriz aceptó que es una de las ilusiones que tiene con su novio. "Cuando estás en una relación con alguien es porque estás planeando construir un futuro, si no, ¿qué haces en una relación?", expresó. Sin embargo, considera que aún es muy pronto en para pensar en ello.

Michelle Renaud y Danilo Carrera se convirtieron en una de las parejas favoritas del espectáculo

Danilo Carrera, tan comprometido en su relación como Michelle Renaud

No hay nada mejor en una relación que saber que la otra persona está en el mismo nivel de compromiso. Y Michelle Renaud puede estar segura de ello con Danilo Carrera. El actor ecuatoriano recién dio declaraciones a TVyNotas sobre los mismos rumores, y coincidió con su pareja en la respuesta.

Danilo Carrea se imagina junto a Michelle Renaud en un futuro juntos

Ilusionado, respondió: "Eso viene después, todo el mundo me ha preguntado por eso, pero claro que estoy en una relación para durar. Generalmente no estás pensando en terminar, ¿Te imaginas de aquí a 20 o 30 años con esa persona?".

RELACIONADO: Angelique Boyer y Michelle Renaud recuerdan una travesura que las puso ante la ley

El intérprete en Pasión y Poder incluso se imaginó en un escenario con hijos. "Yo siempre he dicho que quiero ser papá, me encantaría, pero también que sea cuando Dios y la Virgen me lo manden, cuando ellos decidan, yo estoy puesto para ser el mejor papá posible", contó, y aunque es algo que ilusiona a los dos, por ahora disfrutan de su tiempo juntos.