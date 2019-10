El pendiente que José José dejó con su hija mayor: no haber podido grabar juntos

José José dejó algunos pendientes a nivel familiar sin poder completar. Por ejemplo, el cantante no tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus hijos mayores, José Joel y Marysol Sosa, ni pudo conocer a su nieta Elena, hija de Marysol con su esposo Xavier Orozco. Otro de esos pendientes que quedaron entre ‘El Príncipe de la Canción’ y su hija mayor es que ya no tuvieron tiempo para gabar juntos, uno de los grandes anhelos de la también cantante.

Marysol debutó con su padre en los escenarios como su bailarina y amenizaba algunas de sus canciones

Mediante una publicación en sus redes sociales, la hija mayor de José José con Anel Noreña, compartió un video en el que aparece bailando al lado de su padre, mientras este interpreta a todo pulmón Piel de Azúcar, en el extinto programa de Siempre en Domingo, uno de los más populares de la televisión mexicana. El video ha derretido los corazones de los fans del fallecido cantante, pues en él se aprecia a Marysol en una de sus etapas más tiernas, mientras su papá canta al público y por momentos, se dirige a su pequeña, quien en ese entonces tendría unos 9 o 10 años.

Marysol acompañó el tierno video con una emotiva dedicatoria en la que compartió con sus más de 160 mil seguidores que se quedó con las ganas de cantar con su padre. “Agradecida por ser tu hija. Por haber debutado a tu lado. Triste porque ya no grabamos juntos... pero confiada en que guiarás mi garganta de aquí a que nos reencontremos. Te amo siempre. Gracias papi”.

Marysol se despidió de su padre con un emotivo mensaje en las redes

Las respuestas que ella y su hermano necesitan

En febrero de 2018, Sarita, la hija menor de José José, trasladó al cantante de la Ciudad de México a Miami para que continuara sus tratamientos médicos, y desde entonces la comunicación con sus hijos mayores fue inexistente.

Casi un año y medio después de no tener noticias de su padre, el pasado 28 de septiembre, Sarita les comunicó que el cantante había fallecido. Los hermanos Sosa Noreña viajaron a Miami para sus funerales, pero fue hasta después de varios días que tuvieron acceso a los restos de José José. A unos días de los homenajes que se le rindieron al cantante en México, sus hijos tienen más preguntas que respuestas.

“Me deben muchas respuestas, la más importante, el saber por qué ya no supe yo nunca nada de él, porque ya no me contestó, por qué no estuve en comunicación, por qué no quiso conocer a mi hija, mi papá no la conoció en persona, mi papá no me vio embarazada”, dijo Marysol en una entrevista de radio con el periodista Javier Poza.