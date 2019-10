Karla Martínez hace duras confesiones sobre su vida personal y laboral

La televisión es un medio que siempre está en constante cambio ya que hoy en día la información viaja de manera muy rápida y existen diferentes opciones para entregar todo tipo de información a la audiencia ávida de entretenimiento. Por ello, Univision siempre busca la manera de integrar segmentos nuevos que sean atractivos para el público.

Como parte de esas nuevas propuestas, el matutino Despierta América presentó ¿Quiénes somos?, una cápsula que tiene como finalidad mostrar entrevistas sobre los integrantes del show en las cuales compartirán su lado más íntimo y humano.

VER GALERÍA

La primera entrega puso en vitrina a Karla Martínez, quien fue entrevistada por su compañera Satcha Pretto. Durante la amena y conmovedora charla, se tocaron temas que hasta el momento eran desconocidos sobre la vida de Karla, como los difíciles episodios que tuvo que pasar al llegar a Estados Unidos, cuando solo vino con un pequeño capital y una maleta llena de sueños.



Loading the player...

Karla Martínez conmovió con su relato de vida a Satcha Pretto / Video: @despiertaamerica

"Mucha gente no sabe pero cuando yo me vine a Miami, yo me vine sin ningún peso, recién graduada de la universidad y nos les quería pedir dinero a mi papá. Yo quería empezar sola, desde abajo, para saber qué se siente ser una mujer independiente. Acepté el trabajo en Univision y me fui a ver que pasaba, sin un centavo, y decía: cómo voy a vivir, si no tengo en donde dormir[...]", expresó con la voz entrecortada.

RELACIONADO: La relación entre Karla, Ana Patricia y Francisca que traspasó la pantalla

Dentro de la extensa y sentida plática, Martínez también confesó que sintió la presión laboral y estuvo a punto de renunciar a su trabajo como conductora en Despierta América. El conmovedor relato provocó las lágrimas de Satcha, quien solo atinaba a escucharla. "He tenido momentos difíciles porque a lo largo porque a lo largo de estos años hemos tenido diferentes jefes [...] Lo que yo siempre he mantenido firme es que yo nunca voy a cambiar mi esencia, siempre voy a seguir siendo la Karla que he mostrado al público[..] hubo momentos que sentí que hubo personas que quisieron cambiar esa Karla y ese momento para mí fue muy difícil porque yo podía hacerlo, no podía ser infiel a lo que soy, me iba a mi casa y me decía: 'mañana renuncio', porque no podía hacer nada que no me salga del corazón", confesó.

VER GALERÍA

Karla también habló de los retos que ha tenido que enfrentar como madre de sus dos hijas, Michaella y Antonella, la angustia que le genera oscilar entre lo laboral y su papel como esposa, lo difícil que fue la separación de sus padres y la responsabilidad que asumió como cabeza de familia para apoyar económicamente a sus progenitores.

RELACIONADO: Karla Martínez presume su eterna y dulce sonrisa en sus mejores fotos

"Yo tenía 21 años cuando mis papás se estaban separando y de alguna manera yo ya lo veía venir. A mí me afectó en el sentido de que yo siempre una persona muy familiar desde chiquita, entonces esa imagen que se te rompa de la noche a la mañana es muy duro. Mi mamá se deprimió muy fuerte y yo tuve que ayudarla muchísimo a salir adelante y yo sentía en ese momento que era mi responsabilidad por ser la mayor[...]", puntualizó Karla, quien actualmente es uno de los rostros más carismáticos de la pantalla chica.