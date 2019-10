'Siento su presencia', Paty Manterola sobre la inesperada partida de su papá

A más de una semana de que Paty Manterola tuviera que darle el último adiós a su padre, la cantante ha abierto su corazón y ha hablado del difícil momento que vive al enfrentar la muerte de su progenitor y al mismo tiempo tener en puerta el lanzamiento de su nuevo sencillo Leyenda. A pesar de las circunstancias, la también actriz se confiesa fuerte y dispuesta a retomar su vida.

Paty Manterola confesó sentirse fuerte a pesar de la muerte de su padre

Así lo declaró Paty en una entrevista con People en Español, donde se ha sincerado y ha expresado su sentir en este agridulce momento de su vida. “Precisamente me siento más fuerte, porque siento la presencia de mi papá más fuerte que nunca, siento que lo está viendo todo”, dijo la actriz sobre cómo ha enfrentado el duelo, a tan solo unos días de la partida de su amado padre.

El padre de Paty le dejó muchas enseñanzas que le han servido en este momento de luto

En la misma entrevista, la mexicana dijo sentirse contrariada, pues por un lado su corazón se encuentra de luto al haber perdido a una de las personas más importantes de su vida, justo cuando comienza a retomar su carrera de cantante y con una canción a la vista. “Independientemente de este momento tan intenso que estoy viviendo en mi vida personal y mi carrera, los dos son como polos opuestos, la pérdida de un ser querido y el nacimiento de un proyecto profesional. Obviamente no están a la altura una de otra, no tienen comparación, pero me crean emociones confrontadas”.

Sin embargo, Paty sabe muy bien que debe seguir adelante y hoy más que nunca poner en práctica las enseñanzas de su papá para poder continuar con sus proyectos y su vida. “Si algo me enseñó mi papá fue a ser fuerte, a tener fortaleza interna”, contó la protagonista de telenovelas como Acapulco, cuerpo y alma. “Él pasó por muchas dificultades en su vida y yo noto cómo esa fortaleza me la está regalando en el corazón en estos momentos”.

La familia de Paty ha sido fundamental en este momento de su vida

Cobijada por el amor de su esposo Forrest Kolb y el de sus tres hijitos, Lucca, Alesso y Matteo, la también presentadora ha tomado nuevas fuerzas para comenzar de nuevo y continuar con su vida a pesar de la ausencia de su papá. “Sé que mi papá está con Dios, en manos de la Virgencita que tanto amaba como yo. Qué mejor homenaje puedo darle a mi papá que seguir trabajando y usar esa fortaleza que él me enseñó”, dijo.