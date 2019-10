El antes y el después de Alejandra Espinoza a 12 años de haber ganado Nuestra Belleza Latina

¡Vaya cambio el de Alejandra Espinoza! A través de sus redes sociales, la presentadora de televisión compartió unas fotografías que le hicieron para una sesión en 2007, año en el que ganó el certamen de Nuestra Belleza Latina. Los fans de ‘Ale’, al ver las imágenes, se quedaron en shock pues a 12 años de esas instantáneas la transformación de la conductora es súper evidente. Sus seguidores destacaron que sus cejas, así como el tamaño de su busto son muy diferentes a los que luce actualmente.

VER GALERÍA

'Ale' ha pasado por varios cambios físicos en su carrera, los cuales nunca ha ocultado y ha hablado acerca de ellos

Entre las celebridades y amigas de ‘Ale’ que comentaron la foto, estuvo Clarissa Molina, ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP 2016, quien se refirió a las delgadísimas cejas que Alejandra lucía en aquel entonces. Y es que por esos años, la tendencia era muy distinta; las cejas súper delineadas eran lo que estaba de moda. La conductora de El Gordo y la Flaca agradeció que ese trend haya pasado a la historia. “Las cejas… ¿por qué sería que uno se sacaba las cejas tan finas antes? Okay que estaba de moda pero uyyy gracias a Dios nos la dejamos crecer”.

VER GALERÍA

Esta foto fue en Latin GRAMMY 2007, casi seis meses después de que Alejandra ganó NBL

Los followers de Alejandra estuvieron de acuerdo con ‘Clari’ y aseguraron que el rostro de Alejandra era bellísimo antes, pero que ahora luce mejor que nunca con sus cejas pobladas.

RELACIONADO: Alejandra Espinoza admite que se sometió a una nueva cirugía estética, ¿de qué se trata?

También hubo quienes se refirieron a los atributos de la también actriz, quien tras ganar Nuestra Belleza Latina, se sometió a una cirugía para reducirse los senos, pues aseguró nunca le gustó tener una talla tan grande. La presentadora explicó que en sus años como competidora de concursos de belleza sufría mucho para encontrar ropa de su medida, así que tomó la decisión de pasar por el quirófano.

VER GALERÍA

Así es como luce la modelo actualmente... Incluso ha cambiado su look y eso fue por un personaje en una serie

“A los 16 años empecé a desarrollarme de adelante y no estaba muy contenta al respecto. Y eso fue algo muy personal porque todas mis hermanas son de bubis grandes y a todas les encanta y a mí nunca me gustaron”, compartió con sus seguidores a través de un video en su canal de YouTube.

Otro de los cambios físicos que experimentó ‘Ale’ tras ganar la corona fue en su sonrisa. La conductora de La Reina de la Canción se arregló la dentadura. “También me hice los dientes, era algo que me tenía muy insegura, mis dientes no eran unos dientes feos, eran pequeñitos y estaban derechitos, pero eran chiquitos, como de ratoncitos y yo quería sentirme segura con mi sonrisa”.

RELACIONADO: Alejandra Espinoza habla de uno de sus peores días: cuando diagnosticaron de cáncer a su hermana

Con ese cambio, vinieron otros más que se fueron dando de forma natural, pues gracias a ese procedimiento, su rostro tomó otra forma. “Mi cara era muy redonda, al acomodarme la dentadura mi cara se alargó, eso es lo que me dijo mi doctor, se le llama diseño de sonrisa”.

Loading the player...

La otra cirugía de 'Ale' de la que casi nadie sabía

Además de esta operación, Ale contó que hace años, mucho antes de ganar el concurso de Univision, se operó la nariz. Para lograrlo, ‘Ale’ –quien tenía en ese entonces 18 años—tuvo que trabajar muy duro en su natal Tijuana hasta que por fin pudo reunir $750 dólares.

“¿Qué pasaba con mi nariz?, ¿por qué no me gustaba? Yo tenía un huesito sabroso aquí que no me gustaba y quería participar en Nuestra Belleza México y estéticamente no me favorecía mucho”, contó la también actriz.