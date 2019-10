Luis Fonsi y la bella canción que compuso para su hijo incluso sin conocerlo

Luis Fonsi es un padre muy amoroso que haría lo que fuera por Mikaela y Rocco, ambos fruto de su matrimonio con Águeda López. Pero además de ser un padre dedicado, el cantante encuentra en sus hijos la inspiración que tanto necesita para su carrera. Así lo confesó en una de sus publicaciones en las redes sociales, en donde explicó que el tema Aquí Estás Tú lo escribió gracias a la felicidad que sintió cuando se enteró que sería papá de un niño.

Loading the player...

RELACIONADO: Luis Fonsi y el tierno momento de carcajadas que vivió al lado de su hijo Roco

Luis Fonsi explicó que la canción incluida en su disco Vida, tenía una historia muy linda. "Hay una canción que se llama Aquí Estás Tú, y es una canción que le escribo a mi hijo", expresó en un corto videoclip. Para muchos sería hasta cierto punto normal que el cantante le dedicara un tema a su segundo hijo; sin embargo, hay un motivo que la hace aún más especial.

VER GALERÍA

Luis Fonsi sintió una alegría muy especial cuando se enteró que sería papá de un niño

"La escribí sin haberlo conocido. Simplemente lo conocí en la pancita de mi esposa", dijo. Para él era mucha emoción convertirse en padre por segunda ocasión, pero más aún de su primer varón. "Me dio tanta ilusión saber que iba a tener un niño que dije: 'tengo que escribir, me tengo que desahogar a través de lo más fácil que se me hace en la vida que es hacer canciones", agregó.

VER GALERÍA

El cantante ama a su princesa, Mikaela, pero con Rocco tiene una conexión diferente

Antes de obsequiar a sus fans un poco de la canción de forma acústica, Luis Fonsi los motivó a escuchar la canción con el verdadero trasfondo de su creación. De inmediato los mensajes de admiración llegaron, agradeciéndole por un tema tan lindo y felicitándolo por haber vivido una experiencia tan única como es la paternidad.

Luis Fonsi, la creatividad y alegría de sus hijos reflejada en sus canciones

Aunque no es común que el cantante comparta detalles de su vida personal, en especial de sus hijos, hay ciertos momentos que prefiere no guardarse para él mismo. Uno de ellos, además de la bella historia de Aquí Estás Tú, es el video que compartió días atrás protagonizado por su hija Mikaela cuando apenas tenía un año de edad.

Loading the player...

RELACIONADO: ¡Qué ternura! Luis Fonsi presume orgulloso a sus bellos hijos, Mikaela y Rocco

"Hace seis años 'jameando' con mi Mikaela. Los niños siempre te dicen la verdad. Si se conectan con una canción, es por algo", escribió el cantante junto al video en el que su hija y él cantan de la forma más linda el tema Corazón en la Maleta.