Eugenio Derbez revela que su perrita se enfermó porque lo extraña

Muy aparte de sus grandes aportes a la industria del entrenimiento y de ser considerado una de las latinos más influyentes en la Unión Americana, Eugenio Derbez es una de las celebridades que tiene un gran compromiso en la lucha por el respeto y derechos de los animales. Cuanda se trata de defender a las mascotas, no duda en salir a las calles para rescatar a los más indefensos y ha protagonizado un sinfín de campañas contra el maltrato animal.

VER GALERÍA

Eugenio Derbez considera a su bulldog francés como a una hija más

Es por ello que cuando se trata de su "consentida", una simpática bulldog francesa llamada Tiona, el actor de Dora and The Lost City of Gold se esmera en darle una buena calidad de vida con los cuidados y buenos tratos que se merece. En más de una ocasión, el actor mexicano ha manifestado que la ama "como a una hija más" ya que la perrita forma parte vital de su núcleo familiar.

VER GALERÍA

Fiona, la perrita de Eugenio Derbez, sufrió un ataque de estrés por la ausencia de su amo

Sin embargo, debido a la apretada agenda del histrión y sus constantes compromisos laborales, Eugenio no siempre puede estar al pendiente de las necesidades de su fiel compañera, lo cual provocó una "crisis" en la salud mental de la dulce Fiona. Así lo expresó de manera preocupante Derbez por medio de sus redes sociales.

Loading the player...

El amor que siente Eugenio Derbez por su perrita, Fiona, es tan grande que siempre se la lleva a todos lados con él / Video: @fionaderbez

"Les cuento que a Fiona le dio [un mal estomacal] la semana pasada y yo pensé que era porque se había comido algo que le había hecho daño, pero no. El doctor nos dijo que los perros también se enferman por estrés, y como buena mujer, la nena se estresó porque yo no estuve en la casa unos días y eso la pone muy mal", explicó el comediante.

RELACIONADO: Eugenio Derbez y su familia se reúnen por primera vez y revelan su dinámica familiar

Felizmente, que la delicada situación no pasó a mayores y con un poco de cariño Fiona ya está recuperada gracias al amor de su dueño. La reacción de estrés vivida por la perrita y producida por el sentimiento de pérdida de su amo es comprensible, ya que Eugenio se derrite en consentirla a menudo, tal como le declaró en una reciente entrevista.

"La verdad sí la consiento muchísimo, en primera, nunca me gsta dejarla sola, siempre se tiene que quedar con alguien de mis amigos o la oficina para que se queden con ella", recalcó.

VER GALERÍA

La familia Derbez se juntó por primera vez para engalanar nuestra portada de noviembre en HOLA! USA

RELACIONADO: Eugenio Derbez recibe el Hispanic Heritage Award por sus aportes a la industria del cine

La gran ausente de nuestra portada

La familia Derbez engalana nuestra portada de la edición de noviembre de HOLA!USA, en la cual todo el clan posa por primera vez juntos para una revista. Sin embargo, la gran ausente de esa maravillosa entrega editorial fue Fiona, quien por "motivos de salud" debido a su cuadro de estrés, no pudo formar parte de nuestra más reciente publicación. A pesar de ello, sabemos que el amor de su amo por ella es incondicional.