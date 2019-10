José José: revive uno de los momentos más simpáticos de el ‘Príncipe de la Canción’ en vida

Sin duda alguna, José José ha acompañado a miles de personas en todo el mundo que a través de sus canciones pudieron expresar y vivir sus sentimientos. Sin embargo, lo que seguramente pocos imaginábamos, es que el mismo ‘Príncipe de la Canción’ escuchaba sus propias canciones en sus momentos de alegría, tristeza y soledad. Así lo confesó el intérprete de Amar y Querer durante una entrevista de 2015 en el programa MoeJoe (Unicable), la cual se ha vuelto viral tras la muerte del mítico artista.

José José relató algunos momentos de su vida

En la entrevista, hecha por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, las presentadoras le confesaron a José José que sus canciones habían musicalizado algunos de los momentos más importantes de su vida, por lo que cuestionaron al cantante sobre el tipo de temas que él escuchaba en sus instantes más bohemios, quedando sorprendidas por su respuesta.

El cantante fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes en México

“Un día me dice una señora en la calle: ‘¡ay! Como lloraba yo con su música José José’”, relató el cantante entre la expectación de sus interlocutoras. “Le digo: ‘nombre, yo he llorado más que usted señora’”, desatando las carcajadas de las presentadoras y las del público presente, quien no dejaba de ovacionarlo. Yolanda, un poco incrédula, lo cuestionó sobre si se refería a que el mismo ponía sus discos, a lo que de forma muy sincera contestó: “Claro, por su puesto”.

El cantante también fue cuestionado sobre cuál era su canción favorita de él mismo, sin embargo, no reveló el secreto y dejó a todos con ganas de saber más. El fragmento de esta entrevista fue compartido por Yolanda Andrade en sus redes sociales recientemente, como un pequeño homenaje a la memoria de José José. Gracias a la publicación de la también actriz, es que ahora el video se ha convertido en viral y ha respondido una de las grandes preguntas que el internet se había hecho durante varios años: ¿Qué escuchaba José José en sus momentos de bohemia?

El cantante reveló que sus canciones lo hacían llorar

El ‘Príncipe de la Canción’ falleció el pasado 28 de septiembre, en medio de una polémica generada entre sus dos hijos mayores con su hermana menor y una disputa por los restos del intérprete. A 11 días de la partida del cantante, sus restos por fin llegaron a México y se espera que sean depositados en el Panteón Francés de la Ciudad de México, junto a los de su madre, tal y como el cantante lo habría deseado en vida.