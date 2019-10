'Espérame en el cielo, corazón': El emotivo mensaje de despedida de Anel Noreña a José José

Luego de un largo drama familiar en torno a las ásperas decisiones de sus hijos relacionadas a sus servicios religiosos, los restos de José José arribaron a su natal México para que sus amigos y sus fieles seguidores le dieran el último adiós. Tras su llegada a suelo azteca procedente de Miami, Florida, en un avión de la fuera aérea mexicana, los restos de José Rómulo Sosa fueron recibidos por su exesposa y madre de sus hijos mayores, Anel Noreña, quién publicó en sus redes sociales un conmovedor mensaje a "El príncipe de la canción".

José José se casó en tres ocasiones y una de sus esposas fue la exreina de belleza Anel Noreña

La madre de José Joel y Marysol Sosa, dejó plasmado su sentir por la muerte del cantante con unas hermosa palabras dedicadas a quien fuera su esposo por 15 años años y le pidió que "la esperara en el cielo". La publicación está acompañada por una foto del recuerdo de ambos en el día de su boda, sobre la cual escribió que él siempre será "su más grande amor".

"Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado. Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad, hoy te veré y me despediré..", comienza la sentida declaración de Anel.

Anel expresó todo el amor que sentía por "El príncipe de la canción" con un emotivo mensaje publicado en sus redes

A continuación y con un tono solemne, Noreña afirmó que ambos estaban hechos el uno para el otro y que ya no tendrán más obstáculos para vivir su amor. "Ya no habrá más impedimentos para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro... Espérame en el cielo y sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en en el cielo y hagas un himno de los dos", confesó.

José José estuvo casado con Anel Noreña por 15 años y con ella tuvo a sus dos hijos, Marysol y José Joel

Finalmente, la exmodelo expresó con resignación que llevará un duelo constante hasta que se vuelvan a unir en la eternidad. "Hoy mi corazón está de duelo y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo y espérame, mi dulce amor. Descanza en paz mi amor... pido un aplauso para el amor...hasta siempre".

Anel Noreña recibió los restos de José José tras la llegada de las cenizas del cantante a México / Video: @despiertaamerica

Su mejor regalo de cumpleaños

Anel asistió al homenaje realizado este miércoles 9 de octubre en Bellas Artes, Ciudad de México, en compañía de sus hijos y nietos. Este jueves 10 de octubre sera el cumpleaños de Noreña, por lo que su deseo y mejor regalo es el de poder compartir junto a su gran amor, José José, y rendirle los tributos finales que se merece en el país que lo vio crecer.