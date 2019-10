Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hablan sobre su dinámica familiar tras el nacimiento de su hija

Para más fotos exclusivas de nuestra edición especial de familia, busca la edición impresa de noviembre de HOLA! USA, ya disponible para nuestros suscriptores y en los puestos de revistas a partir del 25 de octubre. ¡Suscríbete hoy!

La dinastía Derbez ha crecido en el transcurso de los dos últimos años. El patriarca, Eugenio Derbez, nos abre las puertas de su casa en la edición de noviembre de HOLA! USA. Asimismo, la estrella de la película Dora and the Lost City of Gold está acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana, de cinco años. Además, se unen a la familia los dos hijos del actor de 58 años, José Eduardo y Vadhir. Completando la pandilla y con la nueva generación a cuestas, están también la hija de 32 años de Eugenio, Aislinn, junto a su esposo Mauricio Ochmann, quienes están acompañados de su hija de un año, Kailani. En nuestras páginas, la conversación se va poniendo más íntima a medida que se van abriendo al hablar acerca de su dinámica familiar.

Aislinn Derbez se sincera acerca de las dificultades familiares tras el nacimiento de su hija en 2018

Aislinn, que siempre ha mantenido una relación cercana con su padre, se sincera sobre su vida después de darle la bienvenida a su pequeña en 2018 y viajar a un destino lejano. “No fue fácil para mí porque emocionalmente no me sentía estable. Tuve un poco de mal genio”, dijo la estrella de Miss Bala a HOLA! USA. “Más que la depresión posparto, creo que todas las mujeres pasan por períodos de desbalance que pueden ser abrumadores. Las mujeres estamos acostumbradas a escondernos cuando estamos tristes o enojadas. Creo que debemos ser abiertos y comprender que eso es normal. Habla con tu familia y diles que hay momentos de vulnerabilidad, que pasarán. Tienes que saber cómo pedir ayuda ".

Cuando su esposo se dio cuenta de que ella se estaba desgastando demasiado en tratar de mantener buenas relaciones con su familia, decidió intervenir y ayudarla. "Tuvimos una crisis matrimonial y familiar, pero nos las arreglamos bien. Me di cuenta de que Aislinn estaba estancada", dijo Mauricio a la revista. "Entre su antigua dinámica familiar y su nueva dinámica como madre y esposa; estaba tratando de reorganizar las cosas en su vida".

La familia Derbez engalana la portada de la edición de noviembre de HOLA! USA

Sus seguidores también podrán darle un vistazo más personal a la familia Derbez fuera de nuestras páginas. El equipo puso cámaras en su mundo interior, mientras realizaban sus primeras vacaciones familiares en Marruecos para la serie de Pantaya, De Viaje con Los Derbez. En el clip, que se complementa con muchas risas y lágrimas, Eugenio se sincera sobre su misión. "Mi objetivo de este viaje fue lograr estar más unidos como familia". Y añade que "hice este viaje para conectarme con mi familia, para estar juntos".