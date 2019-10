Johana Hernandez: la primera diseñadora de raíces salvadoreñas en conquistar el Paris Fashion Week

HOLA! USA quiere empoderar a la comunidad Latinx con historias de cómo los latinos han contribuido al desarrollo de Estados Unidos. Es tiempo de celebrar nuestra Latinidad en toda su gloria. Estas son nuestras historias; somos Latinx.

Tras una infancia entre telas y agujas, Johana Hernandez –de padres salvadoreños—decidió que su camino sería en la industria de la moda y el diseño. Tras cursar sus estudios en el Fashion Institute of Design & Merchandising, Johana trabajó para marcas como Seven7 Jeans y diseño prendas para grandes almacenes. Luego de años de experiencia y mucho esfuerzo, en 2011 lanzó su propia marca llamada GLAUDI, nombre inspirado en su madre, la señora Gladis Hernandez. Recientemente, Johana triunfó en el Paris Fashion Week (PFW) con su nueva colección de novias y Alta Costura, convirtiéndose en la única latina en esta edición.

Johana nació en Compton, California. Sus padres migraron de El Salvador a Estados Unidos para tener mejores oportunidades

Su creatividad y trabajo incansable la han llevado a ser nominada en 2014 como una de las 25 Mujeres latinas más poderosas de People en Español, además de aparecer en Latina Magazine en el listado de 30 estrellas favoritas de menos de 30. Por si fuera poco, esta chica tiene un gran corazón y preside la fundación Latinos con Corazón, con la cual ha apoyado a niños de El Salvador y México para que continúen con sus estudios.

HOLA! USA: ¿Cómo fue la experiencia de llevar GLAUDI Bridal a París?

Johana Hernández: Mis papás son salvadoreños, yo nací en Estados Unidos. Soy la primera diseñadora de raíces salvadoreñas que se presenta en el Paris Fashion Week . Fue muy especial para mí, porque no solo presenté la colección de novias, también presenté la línea de Alta Costura y presenté dos pasarelas.

Para mí fue un gran honor y poder serla única latina que estaba en estas pasarelas. Me encantó la bienvenida que nos dieron, me siento muy incluida. Siento como que mi trabajo está al nivel de lo que quiere París.

Además, ibas acompañada de tu madre…

Por primera vez llevé a mi mamá. De hecho, el nombre de GLAUDI fue inspirado en el nombre de ella. Fue muy especial tenerla ahí para que ella tenga esa experiencia de estar ahí conmigo, es como un sueño para muchas personas llegar a París.

Tus padres han sido tu mayor inspiración… ¿cuál es la lección más grande que te han dado?

Yo creo que ser humilde, ser feliz donde uno está. No querer más ni querer menos, estar feliz en el momento y, sobre todo, ser agradecidos de todo lo que tenemos.

La periodista Myrka Dellanos desfilando en el PFW con uno de los modelos de GLAUDI

¿Cuál es tu recuerdo más bonito de tu niñez en las fábricas con tus padres?

Yo creo que cuando iba a las fábricas. Porque cuando uno es chico, quedarse en la casa es muy aburrido. Cuando yo iba con ellos (con sus padres) los fines de semana a acompañarlos, era muy divertido estar en ese ambiente. Hice muchos amigos; era siempre un trabajo muy divertido, nunca estaban aburridos, todos estaban hablando. En la fábrica todos se hablan todos se chismean. Lo que no me gustaba, es que yo los veía que trabajaban muchísimo.

¿De qué manera tus raíces salvadoreñas influyen en tu proceso creativo?

Esta temporada hice algo muy especial, trabajé con Violeta Martínez, de Vaiza Desing. Para los diseños de alta costura, usé los estampados de ella, como caritas de muchas mujeres, como mensajes de empoderamiento y lo llamé GLAUDI Power para inspirar a las mujeres que ‘unidas somos mejores’.

Fue una colección en la que me gustaron mucho los colores que son muy brillantes y con un mensaje a las mujeres de que unidas somos mejores, para no estar compitiendo entre nosotras, sino trabajar juntas.

GLAUDI surgió con la misión de ayudar a los niños de El Salvador… ¿de qué forma sigues conectada con la misión de ayudar a los demás?

También ayudamos a niños de México y El Salvador. En una escuela de El Salvador necesitaban que les arregláramos el techo, porque cuando llovía, se les metía el agua y las computadoras se mojaban y se arruinaban.

También les hicimos un cuarto de computación, para que pudieran educarse a través de la computación. También en una ocasión los apoyamos con los uniformes para una graduación. Siempre estamos tratando de ayudarles con los que nos piden ayuda.

Yo creo que es importante porque tienes un propósito en la vida (el hecho de ayudar a los demás). Es muy bonito saber que de ahí vienen tus papás y ahora que tengo la oportunidad de viajar por todo el mundo como París, no dejó atrás mis raíces y apoyo a esos niños que el día de mañana podrían convertirse en el nuevo diseñador, el arquitecto, el abogado…

De los vestidos que has diseñado para celebridades, ¿cuál ha sido uno de tus favoritos?

Yo creo que fue el primero que hice para Paulina Rubio, porque estaba inspirado como en las diosas griegas. Fue para los Latin Grammy, diseñé ese y otro, y ella eligió uno negro, en vez del dorado, después le presenté el dorado y le encantó. Fue como muy bonito para mí, porque yo había trabajado mucho en esa inspiración griega. Esa fue la primera vez que uno de mis vestidos estuvo en una red carpet.

‘La Chica Dorada’ en la alfombra de los Latin GRAMMY 2011 con un diseño de Johana Hernández

¿Qué sigue para GLAUDI y GLAUDI Bridal, después de haber triunfado en la Semana de la Moda?

El próximo 7 de noviembre abriré una tienda en Beverly Hills, donde casi no hay latinos, por Rodeo Drive. También estoy trabajando en vestidos para quinceañeras y vienen los vestidos de graduación. Me encanta diseñar para las ocasiones más especiales en la vida de una mujer.

Por ejemplo, diseñé hace poco el vestido de quinceañera de la hija de Lupillo Rivera. También he trabajado últimamente con Natalia Jiménez, de hecho, yo le hice su look para el video que grabó con Yuri.

Johana Hernandez con una de sus creaciones: el vestido de 15 años de Lupillo Rivera

¿Cuál consideras tu desafío más grande?

Ser latina dentro del mundo de la moda. Tiene que trabajar mucho más para resaltar. Yo hago que mis diseños hablen por sí mismos. No puedes esperar a que las puertas se te abran solas. Mi trabajo ha podido brillar por sí mismo, tengo mucha fe en Dios.

¿Qué mensaje tienes para esos jóvenes latinos que desean destacar en el mundo de la moda y el diseño?

Yo estudié en el Fashion Institute of Design & Merchandising, en California. Estudiar es bien importante, te ayuda muchísimo para que te tomen en serio, que te tengan confianza, que no vean que es solo tu afición. Uno tiene que empezar en donde está parado; hoy en día hay mucho en las redes sociales. Yo creo que se puede empezar a diseñar a tus tías, a tus amigas a tu madre y empezar a practicar, así empieza uno. También uno tiene que ser paciente e ir dando pasos poco a poco, no desesperar y esforzarse todos los días.