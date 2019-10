Thalía dedica un lindo mensaje de cumpleaños a su hija Sabrina

La casa de los Mottola Sodi se ha llenado de alegría con el reciente cumpleaños de Sabrina Sakaë, la primogénita de Thalía y Tommy Mottola, quien acaba de celebrar su cumpleaños número 12. La hija de la cantante está a un paso de la adolescencia y su mamá no podría estar más emocionada por verla crecer. A través de sus redes sociales, la intérprete de Amor a la Mexicana dedicó unas palabras para demostrar todo el amor que siente por su pequeña.

Sabrina, la hija de Thalía, cumplió 12

Con una fotografía en la que se puede ver a la pequeña Sabrina, quien cada día se parece más a su mamá, sonreír y posar junto a su pastel, la cantante compartió unas lindas palabras para su retoño. “¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! ¡Que estés llena siempre de amor, bendiciones, alegría, salud y que sepas siempre que tú madre te adora! Happy birthday my love! ¡Te amo!”, compartió con todos sus seguidores.

La pequeña cada día se parece más a su mamá

Los fans de Thalía han dejado sus felicitaciones debajo de su publicación y han destacado lo mucho que Sabrina se parece a su mamá. Entre los miles de comentarios, destacó el de Lili Estefan, quien es la mejor amiga de la cantante y como una tía para la festejada. “¡Feliz cumpleaños para la reina de la casa y mi sobrina hermosa! Te amo… Nos vemos pronto”, escribió la guapa presentadora de Univision.

En publicaciones anteriores, la también actriz ya había hablado con nostalgia de lo rápido que ha pasado el tiempo y de cómo ahora ve a la que alguna vez fue su primera bebé, convertirse en toda una señorita. “Y la vida pasa sin detenerse... Apenas ayer yo cargaba a este pedacito de mi alma y hoy me toca a mí. ¡Mas, a pesar del tiempo, siempre serán mis bebés!”, escribió la intérprete de No Me Acuerdo junto a una fotografía en la que madre e hija posan de lo más sonrientes mientras la pequeña carga en brazos a su mamá, demostrando así que de la tierna bebé que fue algún día ya no queda nada.

Sabrina ha crecido muy rápido y pronto se convertirá en toda una señorita

Por otro lado, el diseñador mexicano Mitzy, quien fue el encargado de crear el icónico vestido que usó Thalía el día de su boda con Tommy Mottola, reveló que la pequeña sí celebrará su fiesta de quinceañera y que aunque aún faltan tres años para el gran evento, Sabrina sabe muy bien cómo quiere que sea su vestido. “Ella (Sabrina) tiene ahorita 12 años; hicimos un reality show para HBO de quinceañeras en el que la productora era Thalía, entonces de ahí su hija le preguntó qué eran los 15 años…y entonces dijo que ella también quería sus 15 años, y su vestido lo quería idéntico que el de su mamá (el de la boda), una réplica, nada más que en color rosa”, dijo en entrevista con Fórmula Dominical.