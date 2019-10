Ana Patricia Gámez revela uno de sus secretos para mantenerse en línea y saludable

Luego de haberse convertido en mamá por segunda vez, Ana Patricia Gámez tomó la firme decisión de recuperar su figura pre mamá y lo hizo a base de ejercicio, mucha disciplina y una alimentación balanceada. Y aunque parece una receta sencilla, la presentadora de Enamorándonosreveló que también dejó de lado las bebidas azucaradas, un pequeño cambio que le hizo ver excelentes resultados en su salud y, por supuesto, en su figura.

Ana Patricia Gámez tiene mucha disciplina para realizar las rutinas de ejercicio que le indica su entrenador

Ana Patricia Gámez estuvo junto a Raúl de Molina en uno de los paneles del Festival People en Español, en donde reveló que aunque se preocupa mucho por su salud, son pocas las veces que visita al médico. La ex Nuestra Belleza Latina aseguró que desde el 10 de julio de 2018, cuando nació su hijo Gael, no ha estado en una consulta.

Lo que sí tiene en cuenta, es el estilo de vida y la dieta saludable que sigue para mantenerse lejos de los consultorios. Y uno de sus secretos es tomar agua natural en vez de sodas y bebidas procesadas, una mala costumbre que tenía desde pequeña.

“Dejé los refrescos y todo lo que son las bebidas procesadas. Culturalmente en México crecimos tomando refrescos; desayunabas, comías y cenabas con refresco. Es algo que tardé muchísimos años en quitármelo como costumbre”, dijo junto a Raúl de Molina, quien también habló de sus hábitos alimenticios.

Ana Patricia Gámez reveló que dejó a un lado las bebidas procesadas

La variedad de comida en un día común para Ana Patricia Gámez

Lo que sí es una realidad es que el cambio en el físico de la presentadora fue notorio. Ahora luce más fresca gracias a un estilo de vida en el que combina el ejercicio con una dieta balanceada.

Al ser cuestionada sobre lo que come en un día normal, la mexicana contó que no siempre es lo mismo pues además de ser amante de la comida, no tiene preferencia entre la casera y la de un restaurante. "Por la mañana me como una avena, creo que la avena es saludable y luego me hago unos huevos cuando regreso de dejar a la niña en la escuela”, dijo

La presentadora de 'Enamorándonos' luce mucho más fresca gracias a su dieta balanceada y la rutina de ejercicio que la mantiene en forma

A la par de los sacrificios que ha hecho cuando se pone a dieta, Ana Patricia tiene una rutina de ejercicio bastante pesada, según lo ha documentado ella misma en sus redes sociales. Pero aún en los momentos que requieren más esfuerzo, la presentadora cuenta con el ánimo de su hija mayor, Giulietta, quien la motivó a seguir adelante imitando las repeticiones en el gym.