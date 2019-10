Parece que Jennifer Lopez y Maluma han seguidor muy bien los pasos de Lady Gaga y Bradley Cooper. Y es que la superestrellas de 50 años y su coprotagonista de 25 filmaron una escena de la película Marry Me, durante una de las presentación es del colombiano en el Madison Square Garden de Nueva York. Los amantes del cine recordarán que tanto Gaga como Cooper también se valieron de sus fans para darle un toque de realidad a las escenas de conciertos en vivo. Sin duda alguna, la sorpresa más grande se la llevaron los asistentes al concierto de Maluma, quienes además de convertirse en los extras más felices en una película, pudieron ver a la ‘Diva de El Bronx’ frente a ellos.

Como un sol... así fue el impactante look de JLo

La multitud estalló en júbilo al ver salir de entre las luces y el humo a la cantante de Dinero. Enfundada en un elegante atuendo color dorado que la hacía lucir como toda una diosa, Jennifer brillaba de pies a cabeza con su increíble diseño que literal la cubría de pies a cabeza.

JLo, o mejor dicho Kat -nombre de su personaje-, complementó su look con una gargantilla de metal dorado que se asemejaba a un sol. Además, lució una increíble corona estilo griego con la que dio un toque de elegancia a su imagen.

Los cantantes grabaron una escena de su película 'Marry Me'

Maluma combinaba a la perfección con su protagonista en Marry Me, pues el colombiano optó por una elegante chaqueta dorada. Ambos cantantes interpretaron a dueto el exitoso tema No Me Ames, que en el pasado popularizaron Jennifer Lopez y Marc Anthony. Esta película supone el debut como actor de Maluma que interpreta a un rockero comprometido con una estrella del pop, a la que da vida Jennifer López. Owen Wilson y Sarah Silverman se encuentran entre las estrellas que participan en el filme.

A través de sus redes sociales, los cantantes ya habían dado cuenta de sus encuentros para la filmación de su película. “El arte de la colaboración… ¡es lo que me encanta de ese negocio!”, escribió Jennifer junto a una fotografía en la que se les ve a los dos revisando un libreto. “La verdadera magia ocurre cuando la inspiración se encuentra con la ausencia del ego. ¡Es muy divertido cuando diferentes artistas se unen y todos contribuyen a crear algo especial, verdadero y real