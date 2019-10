Lili Estefan confirma que habrá un homenaje de cuerpo presente para José José en Miami

Sin duda alguna, José José fue un artista que siempre se entregó a su público y su público a él. Es por eso que tras su muerte, los seguidores del cantante quieren darle el último adiós a su ídolo y rendir honor a su memoria antes de que sus restos sean llevados a su última morada. Para ello, se ha organizado una ceremonia especial para todos aquellos que quieran despedirse del ‘Príncipe de la Canción’, la cual se llevará a cabo este domingo 6 de octubre, en el Miami Dade County Auditorium, a partir del medio día.

Lili Estefan fue abordada por la prensa a la salida del funeral de José José

Así lo confirmó Lili Estefan, quien a su salida al funeral del cantante que se llevó a cabo el pasado 4 de octubre, fue cuestionada al respecto, pues se había dicho que sería su tío, Emilio Estefan, el encargado de producir el último adiós de José José. “El domingo está confirmado que va a haber un homenaje aquí en la ciudad de Miami y sí va a ser en un teatro… es en el (Miami Dade) County Auditorium”, dijo la presentadora a varios medios de comunicación reunidos a las afueras de la funeraria donde se realizó el evento.

Los fans del cantante podrán despedirse de él en una ceremonia pública

Lili explicó que si bien, el homenaje de transmitirá por Univision, la gente que quiera despedirse del cantante podrá asistir al teatro para rendir homenaje y darle el último adiós al artista. De hecho, según reveló la presentadora de El Gordo y la Flaca (Univision) los seguidores del cantante podrán entrar al teatro y mostrar sus respetos ante los restos de José José. “No va a ser solamente para la televisión, tengo entendido que será de cuerpo presente”, afirmó.

Sobre si será su tío el encargado de organizar y producir este homenaje, Lili reafirmó que aunque le hubiera en cantando, por cuestiones de agenda de Emilio Estefan no podía comprometerse a la organización de este significativo evento, pues ni siquiera se encuentra en Miami. “Hay cariño, el rose de tantos años, conoce a la familia, pero bueno, no se dio”, dijo.

José José falleció el pasado 28 de septiembre

La estrella de Univision también fue cuestionada sobre los informes no confirmados respecto a que los restos de José José podrían no quedarse en México e incluso que ni siquiera llegar a ese país, la cantante se mostró preocupada, aunque dijo no tener mayor información al respecto. “Yo espero que eso no pase. El pueblo mexicano es el primero que debe de tener a José José. Su pueblo lo aclama y tiene que estar allá”, sentenció.