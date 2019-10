Iván Sánchez, la felicidad de ser papá mientras cumple sus sueños como actor

Iván Sánchez está muy satisfecho con su papel en No te Puedes Esconder la serie en la que interpreta a Álex, un ex fotógrafo de guerra ahora enfocado en la parte artística de su profesión. Además de este proyecto, el actor español tiene varias ideas entre manos, aunque en esta entrevista con HOLA! USA reveló que hay una parte del espectáculo en la que siempre ha querido incursionar y hasta el momento es uno de sus deseos.

Loading the player...

En su lado más paternal, Iván Sánchez ama ver a sus hijas crecer a pesar de que el tiempo pase volando. Jimena y Olivia, fruto de su ex matrimonio con la también actriz Elia Galera, viven una infancia plena en la que las preocupaciones por el futuro no tienen lugar, pues no le han hecho saber a su padre si les gustaría seguir sus pasos en la actuación o tener una profesión distinta.

Iván Sánchez recién vacacionó con sus hijas Jimena y Olivia en Egipto

En esta cálida charla, Iván confesó cuáles son las pasiones laborales que tiene además de la actuación. ¡Descubre de qué se trata dando play al video y no te pierdas las anécdotas más lindas de Iván Sánchez con sus hijas!