Eugenio Derbez recibe el Hispanic Heritage Award por sus aportes a la industria del cine

HOLA! USA acompañó al actor, productor y escritor Eugenio Derbez en los momentos antes de la realización de los Hispanic Heritage Awards, el pasado 1 de octubre, en donde el artista mexicano fue galardonado en la categoría de cine, por sus aportes a la industria creativa y su influencia en la comunidad LatinX.

Eugenio Derbez es conocido por su por su actuación en películas como How to be a Latin Lover, en la que comparte créditos con Salma Hayek, Instructions not Included, de la cual fue coescritor y se convirtió en la película en español más exitosa en los Estados Unidos y el mundo.

Durante su discurso de aceptación, Eugenio habló sobre sus compañeros latinos y la inmigración. "No importa si llegaste aquí ayer o hace tres generaciones, esta herencia es tuya", dijo. "No guardemos nuestra herencia para nosotros mismos. Cuanto más la compartamos, más ricos nos volvemos”. El mexicano también habló de su pasado actoral en donde aceptó roles estereotipados. Además, alentó a los actores y cineastas hispanos a contar las historias de nuestra gente, “tenemos que contar la historia de nuestra gente como la conocemos: las historias de los obreros, así como de los abogados y senadores".

Entre las películas más recientes del actor se encuentra la de Dora and the Lost City of Gold, la cual protagoniza al lado de Eva Longoria e Isabela Moner, que se estrenó el pasado 9 de agosto de 2019. Por otro lado, Derbez se prepara para el estreno de su reality show familiar que se llama De Viaje con los Derbez, que se estrena a finales de este mes por Pantaya y Amazon Prime. Eugenio ha dicho que fue un desafío aceptar este proyecto ya que su vida y su familia fueron expuestas. “Fue como vernos desnudos y no fue fácil”.