Anel, ex esposa de José José, revela por qué él quería ser sepultado junto a su mamá

Ahora que el cuerpo de José José fue localizado y sus hijos han llegado a una reconciliación, acordaron que cumplirían una de las últimas voluntades de su padre: recibir un homenaje en México, muy probablemente en la Basílica de Guadalupe. Además de ese deseo, el Príncipe de la Canción quería ser sepultado junto a los restos de su madre, Margarita Ortiz, en un panteón de su natal México, una voluntad que recordó con cariño Anel Noreña, su segunda esposa.

José José quería que sus restos fueran velados en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México

"José supo siempre atender a su mamá en una forma muy linda. La quiso mucho", expresó la modelo y actriz, quien estuvo de visita en el set del programa mexicano Ventaneando. "Se quisieron mucho, él entendía mucho la edad de su mamá", agregó con una sonrisa al recordar la relación que tuvo el cantante con su mamá.

Loading the player...

Tiempo atrás, José José habló con sus hijos sobre el futuro y los cuidados que necesitaría. Anel, sobre ese tema, recordó las pláticas familiares: "Él decía: 'Un día voy a estar en una silla de ruedas y a ver quién es el que me va a empujar'". Noreña se refirió a aquel momento en el que sus hijos José Joel y Marysol aún eran pequeños.

RELACIONADO: José José: Tras una larga espera, José Joel finalmente se 'reunió' con su padre

La exesposa de José José buscó aún más en su memoria y agregó: "Nos decía: 'Pero el día que yo falte y mi mamá falte, cómo me gustaría quedar a su lado'". La ex reina de belleza relató que en aquel tiempo no hizo comentarios al respecto, pero vio en él la voluntad de descansar eternamente junto a la mujer que más amaba.

José José se casó con Anel a mediados de los años 70s

"No le dije nada, lo dijo con tal demencia. Y se le antojaba, porque ahí ya no iban a tener problemas. Ambos podrían descansar", expresó Anel. Sobre su ex suegra, recordó lo bien que se llevaban y la calidad de mujer que era. "Fue una persona linda, nunca hizo rabietas. Pasó su vida a gusto, ella se hacía un litro de café todas las mañanas, pero no en cafetera, sino en una de peltre", dijo.

Margarita Ortiz, la madre de José José

La madre del cantante José José falleció a principios de enero de 2004, a los 93 años de edad. La causa fue un paro respiratorio, según informó en ese entonces el entrañable amigo de la familia, Cuauhtémoc Sánchez.

José José podría ser sepultado junto a su madre en la Ciudad de México

Margarita había sido internada en el Hospital Español de la Ciudad de México por una fractura en las rodillas; sin embargo, estuvo hospitalizada varios días hasta su deceso. Al enterarse, José José de inmediato viajó de Miami a México para dar el último adiós a su madre.

RELACIONADO: José José: revelan que el cantante habría muerto en un hospicio y no en un hospital de Miami

Desde entonces, los restos de la mujer descansan en el Panteón Francés de la misma ciudad, en donde -a petición del cantante- podría ser llevado José José luego de los homenajes planeados en Miami y México, para por fin descansar en paz.