José José: revelan que el cantante habría muerto en un hospicio y no en un hospital de Miami

El pasado 28 de septiembre, el mundo del espectáculo se vistió de luto con la muerte del cantante José José, quien supuestamente falleció en un hospital de Miami, bajo el cuidado de su hija Sarita Sosa, la menor de sus tres hijos. Sin embargo, ha surgido una nueva versión que contradice los primeros informes que se dieron a conocer en un principio y coincide con los dichos de José Joel y Marysol Sosa, hijos mayores del cantante, de que en dicho hospital no había registro alguno sobre su papá.

José José falleció el pasado 28 de septiembre

Fue en el programa mexicano Ventaneando (TV Azteca), en donde se dio a conocer que José José no murió en un hospital de Homestead, al sur de Florida, sino que en realidad falleció en el hospicio de la Universidad de Miami, un lugar en el que atienden a enfermos terminales y les dan cuidados paliativos. Fue la compositora Lolita de la Colina, autora de algunos de los más grandes éxitos del ‘Príncipe de la Canción’, quien aseguró haber recibido la información de parte de un amigo que trabaja en el lugar.

El cantante habría pasado sus últimos días en un hospicio de Miami

"Un amigo mío que trabaja en la Universidad de Miami (me lo dijo), me cayó de sorpresa, porque te caen informaciones y todos coinciden en lo mismo, menos esta que me dicen que fue (la muerte de José Joseé) en el VITAS Hospice”, contó la también cantante al programa de televisión.

Lolita también explicó sobre los procedimientos que en el hospicio le pudieron haber practicado al cantante para permitirle una muerte digna y lo menos dolorosa posible. "Ahí lo ayudan a morir en paz. Tengo entendido que le inyectan Valium para sedarlo y que se vaya lo más tranquilo posible”, agregó de la Colina.

Los hijos de José José reaccionaron con sorpresa ante la noticia

Tras las declaraciones de la compositora, Marysol y José Joel Sosa dieron una conferencia de prensa en la que revelaron que se reunirían con su hermana Sarita en el Consulado de México en Miami, donde como ya se sabe, se dio la anhelada reconciliación. Sin embargo, Marysol no pudo contener el llanto al enterarse en ese momento y gracias a las preguntas de los reporteros, que su padre había muerto en el hospicio y no en …. Como se dio a conocer en un inicio.