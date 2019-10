Alejandra Espinoza habla de uno de sus peores días: cuando diagnosticaron a su hermana con cáncer

Alejandra Espinoza es una de las presentadoras que suele compartir muchos de sus momentos más felices con sus fans, pero también, la estrella de televisión habla sobre los capítulos más difíciles de su vida, como aquellos que han afectado a sus seres queridos. En esta ocasión, ‘Ale’ se sumó a la campaña viral #QuieroDecirteTanto de Jesse & Joy, y compartió unos de sus días más tristes, cuando una de sus hermanas fue diagnosticada con cáncer.

La modelo recordó el día en el que a su hermana Cynthia le dijeron que padecía cáncer de mama

Loading the player...

'Ale' Espinoza habló de su lucha contra el cáncer

La tendencia viral que Jesse y Joy promueven en las redes tiene la intención de alzar la voz y decirle a esa persona especial cuanto la quieres, y por ello, ‘Ale’ eligió a su hermana, a quien adora y por supuesto, admira por la batalla que está dando a esta enfermedad.

En 2017, ‘Ale’ compartió esta foto de su hermana, quien ha sido una gran guerrera en este proceso

“No soy mucho de tendencias o hacer algo sólo porque todo el mundo lo hace, pero esta iniciativa de Jesse y Joy me parece que vale la pena entre tanta negatividad que vemos todos los días en las redes sociales. Por eso te invito que le digas a esa persona especial lo que sientes”, escribió Ale junto a su video. “Si les soy sincera solo que pensar en lo que le quería decir a mi hermana que es tanto… ya tenía ganas de llorar, pero es de puro amor y admiración”.

La conductora de Reina de la Canción (Univision) detalló cómo fueron esos días, luego de que Cynthia fuera diagnosticada con cáncer de mama. “Quiero decirte que el día que te diagnosticaron fue uno de los peores días de mi vida. Que los años siguientes fueron bien difíciles en los que también aprendimos muchísimo”.

RELACIONADO: Alejandra Espinoza presume con orgullo el amor eterno de sus papás

“Quiero decirte que te ves hermosa aún sin cabello, sin cejas y sin pestañas. Quiero darte las gracias por luchar, por demostrarnos que las cosas hay que enfrentarlas siempre con una sonrisa”, expresó Alejandra, visiblemente conmovida.

“(Quiero darte las gracias) por luchar… otra vez porque al luchar tú y estar bien, estamos bien todos. Te amo con toda mi alma. La palabra guerrera se queda corta ante ti, te amo”, concluyó la también actriz.

RELACIONADO: Alejandra Espinoza revela que su hermana, quien tuvo cáncer, inspiró su cambio de look

Toda una mujer de familia

Alejandra Espinoza tiene nueve hermanos, de los cuales cinco son mujeres. Para ella, no hay nada más importante que la familia, así que en cada oportunidad que tiene, la modelo los visita junto con su esposo, Aníbal Marrero y su pequeño hijo, Matteo. Aunque ‘Ale’ suele ser reservada respecto a la condición de Cynthia, así como el resto de sus familiares, esta es una de las pocas fotos que ha compartido al lado de sus hermanas. En 2017, publicó esta imagen y escribió: “En la vida lo más importante no es lo que tenemos, si no a quien tenemos. Y yo las tengo a ustedes, las amo con todo mi corazón”.

Las hermanas Espinoza, juntas y felices