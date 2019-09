Cumplió el sueño de su abuela y ahora está nominada en los Latin Grammy 2019

Doña Irma tiene 80 años, y desde pequeña guardaba la ilusión de ser cantante, pero en sus tiempos no era bien visto que una mujer estuviera en un grupo musical, al menos no en su natal General Terán, ubicado 100 kilómetros al sur de Monterrey, Nuevo León, en México. Sin embargo, los tiempos han cambiado y además tiene un nieto que no sólo la ama, sino que comparte el mismo sueño de cantar. Fue él quien la animó a estar frente a un micrófono y grabar un disco, sin imaginar que por su participación con la banda Buyuchek resultaría nominada al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Norteña. ¿Ya conoces su historia?

Loading the player...

El nombre de Irma Silva ya es famoso al igual que sus canciones. Todo gracias al pasado anuncio de los nominados al Latin Grammy, en donde la Academia Latina de la Grabación (LARAS por sus siglas en inglés) consideró el disco Las Canciones de la Abuela como uno de los favoritos del género norteño.

RELACIONADO: ¡Ellos son los nominados a los Latin Grammy 2019!

Fue su nieto, Jorge Loayzat, quien le dio la buena nueva, no sólo de la nominación, sino del viaje que emprenderán juntos a Las Vegas a la ceremonia de entrega de premios, que se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena. Emocionada, Doña Irma no puede creer la gran sorpresa que su nieto le acababa de dar.

Doña Irma Silva siempre quiso ser cantante, un sueño que cumplió gracias a su nieto

El disco que cambió sus vidas

Jorge siempre supo del deseo de su abuela por cantar, pues creció con ella. “A los dos meses que nací mi papá murió de un infarto. Mi mamá nos tenía a mi hermano mayor y a mí; mi abuela le dijo ‘sabes qué, dame al niño’ así que ella me crió mis primeros 4 años”, reveló Jorge Loayzat a CONECTA, sitio del colegio Tecnológico de Monterrey.

RELACIONADO: Maluma y su 'desilusión' al no ser nominado a los Latin Grammy 2019

El proyecto, que al principio sólo era algo familiar, pronto tuvo la aprobación de los integrantes de Buyuchek: Miguel Cienfuegos, ángel Peña y Gustavo Guerra. El disco no fue tan sencillo de grabar para los chicos como lo sería para artistas con una larga trayectoria, pues tardaron seis meses en conseguir los recursos económicos para por fin grabar en el rancho El Grajenal, en donde la mujer ha vivido por 50 años.

Doña Irma, su nieto y el resto de Buyuchek viajarán en noviembre a Las Vegas para la ceremonia de los Latin Grammy 2019

"La abuela va a los Grammy, ella es parte de este proyecto y ha sido un ejemplo para mucha gente; la mejor forma de coronarla es con esta experiencia única”, aseguró Jorge. Ahora Doña Irma y el grupo de su nieto es el gran favorito para levarse a casa el gramófono dorado. ¡Mucha suerte!