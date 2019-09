Alejandra Espinoza y su romántico mensaje de cumpleaños para Anibal Marrero, su esposo

Una de las parejas más sólidas de la televisión hispana es sin duda la que forman Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero. A través de sus redes sociales, la pareja suele dar testigo del gran amor que se tienen y no dudan en gritarlo al mundo. Justo como sucedió en una de las publicaciones más recientes de la presentadora de La Reina de la Canción (Univision), donde de forma muy romántica dedico unas dulces palabras para su amado, quién el 27 de septiembre festejó su cumpleaños número 47.

Anibal Marrero y Alejandra Espinoza son un matrimonio muy unido

Junto a una fotografía que Alejandra compartió en su perfil, en la que se le ve al lado de Aníbal celebrar su cumpleaños con un enorme pastel de chocolate, dedicó un emotivo mensaje en el que expresó toda su admiración y amor para que el que ha sido su esposo durante ocho años.

Anibal celebró su cumpleaños número 43

“Dios me ha permitido despertar nuevamente a tu lado y tener la oportunidad de celebrar tu vida”, escribió la también actriz junto a la romántica beso. “Que cada minuto sea un momento para recordar y para celebrar, te mereces cada bendición que Dios te da. Amor: eres mi persona favorita ever. ¡Feliz cumpleaños! Te amo muchísimo my luv”, compartió.

Debajo de su publicación, los seguidores de la presentadora se unieron a las felicitaciones para el coreógrafo. De hecho, amigos de la pareja como Francisca Lachapel, Borja Voces y el Chef Yisus aprovecharon la oportunidad para enviar sus felicitaciones y buenos deseos para Anibal.

Alejandra y Anibal recién festejaron ocho años de matrimonio

La pareja no ha parado por celebraciones, pues hace unas semanas festejaron su octavo aniversario de bodas con unos románticos mensajes con los que robaron los corazones de sus fans. “Feliz aniversario amor mío. No hay imagen o video que verdaderamente represente lo que eres en mi vida. Eres mucho más que mi esposo. Eres mi alma gemela, mi persona favorita”, expresó la hermosa mexicana.