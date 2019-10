José José: Ubican los restos del cantante en Miami

Después de varios días de una intensa búsqueda por parte de los hijos mayores de José José, así como de los medios de comunicación, parece que al fin han sido localizados los restos mortales de ‘El Príncipe de la Canción’, quien falleció el pasado 28 de a los 71 años. El cuerpo del intérprete de El Triste se ubicaría en la funeraria Caballero Rivera en una de sus sucursales que tiene en Miami, precisamente en el condado de Westchester. En el sitio web de la funeraria, hay un obituario dedicado al cantante, cuyo nombre real era el de José Rómulo Sosa Ortiz.

En el obituario digital publicado por el portal se lee lo siguiente: “José R. Sosa nació el 17 de febrero, 1948, y falleció el 29 de septiembre, 2019”. De acuerdo con el diario El Universal, es en ese sitio donde se están velando los restos del cantante.

VER GALERÍA

Los hijos del cantante buscaron por todo Miami los restos de su padre. Ahora se sabe que 'El Príncipe' está en un velatorio en Westchester

Una fuente consultada por el diario habló acerca de los deudos legales del cantante, así como de las leyes en Estados Unidos, en este tipo de casos. “La familia que estuvo cuando falleció el cantante: su última esposa y la hija con quien vivía –Sara Sosa—, son quienes tienen el poder legal por ley, pero otorgado además por el fallecido y son quienes deciden qué hacer y qué no hacer o qué decir y qué no decir”, comentó el informante.

Desde su llegada a Estados Unidos el pasado sábado 28 –procedentes de México—José Joel y su hermana Marysol comenzaron un peregrinar en hospitales y funerarias para conocer la ubicación del cuerpo de su padre, pues su hermana menor, Sarita, no había establecido comunicación con ellos. La última vez que los hermanos mayores hablaron con ella fue el pasado sábado, cuando ella anunció sobre el fallecimiento de su padre.

VER GALERÍA

José José falleció el sábado pasado, y hasta hace unas horas se supo el paradero de su cuerpo

Desde entonces, ni José Joel ni Marysol habían podido hablar con ella, pese a las innumerables llamadas y mensajes. Incluso, Marysol le envió un mensaje a su hermana a través de los medios de comunicación, el domingo pasado, en el que le suplicaba a Sarita que les contestara el teléfono. “O veo el cuerpo de mi padre o no puedo creer nada. Por favor, dónde estés comunícate, que te he hablado todo el día, ya estoy aquí y desde ayer te lo dije: ‘o veo el cuerpo de mi padre o no creo nada Sari’”, expresó con firmeza, luego de salir de una funeraria en Miami, en la que supuestamente les habían dicho que estaban los restos mortales de su papá.

RELACIONADO: José Joel sobre la última voluntad de su padre: 'Debería ser velado en La Basílica'

Este lunes, poco después del medio día –a través de pistas y trascendidos—los hermanos Sosa Noreña se trasladaron a un velatorio llamado Caballero Rivero Little Havana, donde les habrían dicho que ahí estaban los restos de su padre. Unas horas después de haber llegado a esa funeraria, el personal les dijo que ahí tampoco se encontraba su padre. José Joel y Marysol salieron a los medios a dar unas declaraciones. “Seguimos en lo miso, seguimos haciendo equipo. Aquí tampoco está mi papá”, dijo el hijo mayor de ‘El Príncipe de la Canción’. “Sarita no nos ha marcado, Sarita no nos ha contestado”, agregó.

Marysol detalló que seguirán con la búsqueda, pero que antes, necesitan un respiro. “No hemos desayunado, no hemos comido. Vamos a recapitular todo lo que esta pasando. Aquí no está, el cuerpo de mi padre aquí no está”.

Loading the player...

Homenaje en México

A través de sus redes sociales, el esposo de Sarita, Yimmy Ortiz, compartió un comunicado en el que hablaba sobre los planes para el funeral del intérprete de La Nave del Olvido.

“El funeral para una gran persona, padre, leyenda, como lo fue José José, toma tiempo para planear. No queremos ni haremos algo apresurado”, se lee al inicio del mensaje. “Él no sólo fue un príncipe, él fue y es nuestro rey. Nos está tomando tiempo para coordinador lo mejor (como se lo merece) para nuestro ídolo”.

RELACIONADO: José José: Así fue la vida y la carrera de 'El Príncipe de la Canción'

En el mensaje, Sarita indicó que ni ella ni su madre, la señora Sara Salazar, habían podido ver los restos del cantante. “Su cuerpo está descansando en paz y así lo hará hasta el día de su velada. Nosotros no tenemos acceso al cuerpo. Las leyes de Estados Unidos son muy estrictas. Desafortunadamente, ni su esposa puede ver el cuerpo”.

VER GALERÍA

En la colonia Clavería, en la Ciudad de México, decenas de fans le rindieron un homaneja el sábado pasado. En ese lugar hay una estatua en su honor, pues él es originario de ese barrio y siempre estuvo orgulloso de ello

Además de esto, prometió que llevaría a México los restos de su padre para que se le hiciera un homenaje y que sus fans pudieran despedirse de él. “Pueblo de México, lo llevaremos a México para que puedan despedirse de él. Les garantizamos que lo podrán velar”.

RELACIONADO: Elena, la nieta de José José que el cantante nunca pudo conocer

Sarita pidió a los medios, así como a los seguidores de su padre, que respetaran su luto, pues para la familia habían sido días de lo más complicados. “Les pedimos perdón por el silencio. Hemos pasado un tiempo tan difícil y no se lo deseamos a nadie. El dolor es inmenso para todos. Dios esté con nosotros y ¡qué viva 'El Príncipe'!”.