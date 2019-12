Para la familia de José José han sido días difíciles. El pasado sábado28 de septiembre el cantante falleció, al sur de Miami, Florida a los 71 años, debido a las complicaciones que padecía derivadas de un cáncer de páncreas. Desde hace un año, el intérprete de El Triste se encontraba en Estados Unidos al cuidado de su esposa, Sara Salazar y su hija menor Sarita. Esto ocasionó un alejamiento entre el cantante y sus otros dos hijos mayores, José Joel y Marysol Sosa, fruto de su matrimonio con Anel Noroña. Con este distanciamiento, el cantante se perdió de grandes momentos familiares, como el nacimiento de su nieta Elena.

©@marysol_sosa Marysol Sosa con su hija Elena y su esposo Xavier

El pasado 30 de septiembre, José José se convirtió en abuelo por segunda ocasión. Marysol Sosa dio a luz a la pequeña Elena, fruto de su relación con el periodista Xavier Orozco. La pareja, así como la familia Sosa, celebraron por todo lo alto la llegada de la pequeña, sin embargo, en el corazón de Marysol había un profundo dolor: su padre no conocería a su nieta, pues él estaba siendo atendido en Miami, mientras que ella vivía en México.

En más de una ocasión, Marysol y su hermano José Joel trataron de establecer comunicación con Sarita y pedirle que los dejara ver a su papá. Desafortunadamente, nunca se dio esa oportunidad e incluso, la hija del intérprete le envió un mensaje a su padre durante su visita en el programa de Un Nuevo Día (Telemundo). “Te amo y te extraño. Me has hecho mucha falta, me muero de ganas de poderte ver y de presentarte a tu nieta”.

©@marysol_sosa Tiempos felices: José José con sus tres hijos, Sarita, Marysol y José José

En marzo pasado, nuevamente Marysol habló ante las cámaras de televisión sobre este alejamiento. A su paso por Intrusos (Televisa), la hija del cantante expresó que su mayor deseó era ver a su padre, y también habló de que José José aún no se encontraba frente a frente con Elena.

“No, todavía no (la conoce). Yo espero, al día de hoy que ya la haya visto (en redes). (Volver a ver a mi papá) es el anhelo más grande. De verdad desde el fondo de nuestro corazón te deseamos lo mejor, queremos saber muy pronto de ti”, concluyó.