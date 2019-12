Luego de que José Joel y Marysol Sosa, los hijos mayores de José José, llegaran a Miami para poder despedirse de su padre y reencontrarse con su media hermana Sarita, se encontraron con la noticia de que el cuerpo del intérprete no estaba ni en el hospital ni en la funeraria en la que se supone debería estar. Los hermanos Sosa denunciaron que su hermana había sido omisa a la hora de dar detalles sobre el lugar en el que podrían ver a su padre y a partir de ese momento comenzaron un peregrinar para obtener información sobre el paradero de los restos del legendario intérprete.

©Getty Images José José falleció el pasado 28 de septiembre

Luego de que el primogénito de José José revelara que al acudir a la policía no encontraron ningún informe respecto a la muerte de su papá, ni registros sobre su estado de salud, Sarita se ha defendido de los dichos de sus hermanos a través de un mensaje que se publicó a través de las redes sociales del programa El Gordo y la Flaca (Univision). “El funeral para una gran persona, padre, leyenda, como lo fue José José, toma tiempo para planear. No queremos, ni haremos algo apresurado. Él no sólo fue un príncipe, él fue y es nuestro rey. Nos está tomando tiempo para coordinar lo mejor (como se lo merece) para nuestro ídolo”, dijo.

©@marysol_sosa Los hijos del ídolo se han visto enfrentados tras su muerte

La hija menor del intérprete aseguró en su mensaje que el cuerpo del también actor se encuentra “descansando en paz”, mientras organizan los funerales y homenajes para despedir al ‘Príncipe de la Canción’. Además, la joven prometió que los restos del intérprete serán llevados a su país natal para que sus fans puedan velarlo y darle el último adiós. “Lo llevaremos a México para que puedan despedirse de él. Les garantizamos que lo podrán velar. Les pedimos perdón por el silencio, hemos pasado un tiempo tan difícil y no se lo deseamos a nadie. El dolor es inmenso para todos. Dios esté con nosotros y que viva El Príncipe”, finalizó el comunicado.

Horas más tarde, Sarita dio una entrevista a la periodista María Celeste Arrarás para el programa Al Rojo Vivo (Telemundo), en donde habló de la polémica surgida con sus hermanos y en donde aseguró que contrario a lo que ellos acusaban, ella siempre los mantuvo al tanto. “Ellos saben dónde está su papá, están muy conscientes de donde está su papá y hay pruebas de que saben dónde él está”, aseguró.

©@marysol_sosa

Hasta la mañana de este lunes, José Joel y Marysol seguían sin tener información sobre el lugar en el que se encuentra el cuerpo del cantante y en entrevista con el programa Hoy (Televisa) volvieron a insistir en que la comunicación con Sarita era nula y no tenían respuesta de su parte, por lo que seguían con la incertidumbre.