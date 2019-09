José José: sus hijos llegan a Miami y no saben dónde está

Tras darse a conocer el fallecimiento de José José, sus hijos mayores José Joel y Marysol Sosa arribaron desde México hasta Miami para poder reencontrarse con su media hermana Sarita y poder darle el último adiós a su padre. Sin embargo, los hermanos Sosa -frutos de la relación que el cantante tuvo con la actriz Anel Noroña-, no han encontrado respuesta por parte de la hija menor del intérprete, quien desde unos meses ha estado a cargo de la salud de su padre y ha sido muy hermética respecto a la vida del mismo, incluso con sus hermanos.

Marysol y José Joel son los hijos mayores de José José

Los hijos del cantante de Amar y Querer llegaron hasta la funeraria donde supuestamente estarían velando al intérprete y de donde la noche de ayer se le vio salir a la señora Sara Salzar, última esposa de José José. Sin embargo, los hermanos no encontraron a nadie y en el lugar no quisieron darles mayores informes. "Estamos en la misma situación todos, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué es lo que nos van a decir”, comentó José Joel a varios medios a su llegada.

José Joel refirió que lo único que buscan es despedirse de su padre

El también cantante dijo que se enteró de la muerte de su padre a través de su hermana Sarita, sin que ésta entrara en detalles. Además, explicó que tanto su hermana Marysol como él, llegaron a la funeraria gracias a la información que algunos contactos le dieron y de los medios de comunicación, sin embargo, no encontraron a nadie. “No entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, que quede muy claro que no estamos peleando ni el dinero ni la herencia, no nos interesa”, expresó.

A la salida de la funeraria, José Joel volvió a encontrarse con los medios de comunicación y visiblemente consternado lamentó que su padre haya muerto fuera de México, en donde al día de hoy lloran por su partida. “Estamos hablando de José José, lo está llorando toda una nación, es nuestro príncipe, es nuestro ídolo, es uno de los grandes pilares musicales”, dijo el mayor de los hermanos Sosa confundido por la situación de hermetismo con la que se ha enfrentado.

Esta es una de las últimas fotos que Marysol pudo tomarse con su papá

Tanto José Joel como Marysol han dejado en claro que su único deseo es ver el cuerpo de su padre y poder despedirse de él, pues ya hace más de un año que perdieron todo contacto con su progenitor, incluso con su hermana Sarita, por lo que no pudieron ver a su padre antes de partir y mucho menos despedirse de él en vida.