Alejandra Espinoza volvió a cambiar de look y ahora es ¡rubia!

Los últimos meses han sido de muchos cambios para Alejandra Espinoza. La presentadora de Univision ha incursionado en la actuación y ha tenido que dividir su vida entre México y Estados Unidos, debido a sus múltiples compromisos laborales. Además, la guapa actriz se ha sometido a varios cambios de look con los que ha sorprendido a más de uno por lo radicales que han sido. De hecho, la mexicana ha vuelto a dejar a más de uno con la boca abierta al presumir una nueva imagen y lucir como nunca antes la habíamos visto.

Alejandra luce un corte de canbello con el que luce más guapa que nunca

Luego de dar por concluida su participación en la telenovela Rubí, para lo cual tuvo que cortar su melena, Alejandra compartió una fotografía en la que se le ve teñida ¡de rubia! Así es, parece ser que la hermosa presentadora de La Reina de la Canción ha ido un paso más allá y ha sorprendido con este nuevo look.

Con esta foto, 'Ale' sorprendió a sus fans

Aunque Espinoza ha dejado en claro que no se trata de una peluca, tampoco ha aclarado si su renovada imagen es real o se trata de una suerte de filtros de su teléfono móvil. “La pregunta es cuándo”, escribió la exreina de belleza como pie de su comentada foto, agregando solo un emoji de carita que expresa duda, dejando a todos más confundidos.

Al parecer, Alejandra sí tiene entre sus planes dejar su castaña cabellera en el pasado y pasarse del lado de las rubias. Sin embargo, hasta ahora no ha revelado sus verdaderas intenciones. Entre los comentarios de la fotografía, destaca el de su gran amiga y compañera de televisora Ana Patricia Gámez, quien expuso los deseos de Alejandra de convertirse en ‘güera’. “OMG ¿Ya te lo hiciste o es Photoshop?”, comentó sorprendida la presentadora de Enamorándonos (UniMás), abriendo el debate sobre si la mexicana debiese o no teñir su cabello.

La actriz cambió de look para su personaje en la telenovela 'Rubí'

Desde mediados de año, Alejandra Espinoza porta un nuevo look. Atrás dejó las largas ondas de su melena para llevar el pelo muy corto, y además de ser la imagen de la doctora en Rubí, también tuvo una inspiración personal y muy especial. “Cuando decidí cortármelo pensé mucho en mi hermana”, dijo Alejandra en entrevista con People en Español. “Ella no se lo cortó por gusto si no por necesidad y para mí en ningún segundo dejó de ser igual de hermosa y femenina, así que cuando tomé la decisión de hacerlo ella fue mi guía”, explicó.