¡Bebé en camino! Ricky Martin y Jwan Yosef se convertirán en padres por cuarta ocasión

Sin duda alguna, Ricky Martín está experimentado uno de los momentos más plenos de su vida. Y es que además de tener una carrera muy sólida, el interprete ha formado una hermosa familia al lado de su esposo Jwan Yosef y sus tres hijos: Matteo, Valentino y Lucía. Sin embargo, el cantante acaba de hacer un anuncio que no solo añadirá más alegría a la vida de su clan, sino que además lo hará crecer. Así es, Ricky y Jwan Yosef están esperando a su ¡cuarto hijo!

Ricky Martin fue reconocido por su defensa a los derechos de la comunidad LGBTIQ

Así lo hizo saber el cantante durante la cena anual de la organización Human Rights Campaign, en Washington, D.C., quienes le entregaron el Premio Nacional de Visibilidad HRC por su defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ y su filantropía. Ahí, Ricky dio un conmovedor discurso en el que agradeció a su familia por ser su fuente de inspiración y reveló la emocionante noticia.

Ricky ha formado una hermosa familia al lado de su esposo y sus tres hijos

“Mi familia está aquí. Jwan, no te veo, pero te amo. Mis hermosos mellizos, Valentino y Matteo, también están aquí. Los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y con unos chicos increíbles. Ustedes chicos son asombrosos. Los amo. Lucía, mi bebita que no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida”, dijo visiblemente emocionado.

Con los ojos llorosos y al borde de las lágrimas Ricky continuó con el inesperado anunció, el cual lo hizo con una sonrisa en la boca y con el corazón desbordado en emoción. “Por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡Lo admito! Me gustan las familias grandes”, dijo entre los aplausos y emoción del público, quienes se unieron a la celebraciones de la familia Martin Yosef.

Lucía es la hija menor del matrimonio

Ricky Martin se convirtió en padre por primera vez en agosto de 2008. En esa ocasión, el intérprete recibió con mucha emoción el nacimiento de sus mellizos Matteo y Valentino. En enero de 2019, el cantante volvía a sorprender a sus fans con el anuncio del nacimiento de la pequeña Lucía, a quien por primera vez conocimos apenas el pasado mes de agosto, cuando el intérprete de Vuelve compartió la primera foto del rostro de su retoño.