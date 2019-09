Dayanara Torres continúa su tratamiento rodeada del amor de sus mejores amigas

Como cada 21 días, Dayanara Torres asistió al médico para recibir el tratamiento con el que le está haciendo frente al cáncer de piel que le fue diagnosticado a principios de año. Con un a sonrisa en el rostro, con el corazón lleno de esperanza, la exreina de belleza enfrentó la sesión numero 11 de su tratamiento, quedando tan solo siete sesiones más para que la bella puertorriqueña de fin a este difícil camino.

Dayanara Torres se acerca a la fase final de su tratamiento

A través de sus redes sociales, Dayanara compartió un video del momento en el que recibe la radioterapia, siempre acompañada del incondicional amor de su mamá, la señora Luz Delgado, y de su escuadrón de mejores amigas, encabezado por la actriz Joyce Giraud, quien ha hecho lo imposible por estar presente junto a la exjueza de Mira Quién Baila All Stars (Unvision) cada que acude a recibir su tratamiento.

La exreina de belleza estuvo acompañada de sus amigas Video: @dayanarapr

Junto al video, en el que se puede ver que Torres disfrutar de la compañía de sus seres queridos, la boricua escribió un emotivo mensaje con el que mostró su gratitud por el apoyo y respaldo que sus allegados y sus fans le han demostrado a lo largo de esta etapa. “Bendecida siempre…”, se lee al inicio de sus palabras. “Y cómo no sentirme Bendecida (si) tengo a mis mejores amigos siempre a mi lado, a mi madre que siempre me lleva de la mano por cada uno de los caminos difíciles que me han tocado pasar”, compartió.

Dayanara expresó lo mucho que agradece el simple hecho de saber que sus amigos están ahí para ella, aunque sea por teléfono o mensaje, pues se siente así acompañada. “Mi familia y mis mejores amig@s que aunque no estén presentes, no existen días ni semanas que no me llamen, o me escriban, o me envíen mensajitos dejándome saber que piensan en mí, oran por mí y desean lo mejor para mí”, continuó.

VER GALERÍA

La puertorriqueña se mostró muy positiva durante su tratamiento

Para finalizar, Dayanara Torres dedicó unas palabras a sus fans, quienes en todo momento le han expresado su amor y apoyo incondicional. “Todos mis seguidores que día tras día se preocupan por mi salud y oran por mí y mi familia. Gracias por regalarme la hermosa dicha de ser tan amada”, escribió para cerrar su mensaje con un sincero: “Los quiero mucho. Con amor, D”.