Y así fue la batalla de Adamari López

En esta entrevista, la presentadora también recordó cómo fue la primera vez que sintió una bolita en uno de sus senos, además de hablar del tratamiento por el que pasó. En 2004, cuando tenía tan solo 33 años, ‘Ada’ se enfrentó a la experiencia más dura de todas.

©@adamarilopez La presentadora contó cómo vivió esta experiencia hace 15 años

“Un 14 de febrero, me sentí un nodulito en uno de mis senos, en el derecho. Inmediatamente fui a hacerme los exámenes correspondientes y si, salió que tenía un tumor en el seno. De entrada, uno no piensa que va a ser tan grave o difícil”, explicó la conductora. “Aunque me decían que era un tumor que podía ser maligno, siempre me aferré a la idea de que en mi caso no había un historial de cáncer en la familia. ¿Por qué tendría que preocuparme yo? Recuerdo que 14 días después de la primera quimioterapia, se me empezó a caer el pelo”.

La comunicadora, quien tiene una hija con Toni Costa, compartió lo difícil que fueron los tratamientos que recibió. “Un efecto inmediato de esa quimioterapia era un calor por todo el cuerpo, como algo que uno no podía controlar. Me puse de muy mal humor, todo me dolía, hasta que me pasaran las manos sobre a piel. Una caricia en ese primer día no era lo que más me apetecía”, recordó.