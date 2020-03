Cristian, el hijo mayor de Marc Anthony y Dayanara Torres, que tuvieron durante su matrimonio, está muy ilusionado con su primer amor. El chico de 18 años, quien recién se mudó de casa para ir a estudiar la universidad, reveló en una de sus publicaciones que desde hace ocho meses hay una personita muy especial en su vida: su novia.

©Mixed El hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony celebró su aniversario con una bella foto

Se trata de Kylie Jane, una joven estudiante de artes igual que Cristian, quien también parece muy enamorada del hijo del salsero. Y aunque ninguno de los dos había ocultado su romance, fue hasta esta semana que los ojos de los fans de sus famosos papás se fijaron en este detalle tan lindo de su vida.

Para conmemorar un mes más juntos, Cristian publicó una bella foto de los dos, a contraluz, en el Whitney Museum of American Art. "Felices ocho meses, bebé. Te amo", fue lo único que escribió el joven en la publicación, en la que su novia contestó con un "Te amo, baby", seguido de un corazón rojo.

©Mixed Los chicos se llevan de maravilla y en las publicaciones que tienen juntos se nota lo mucho que se quieren

Dayanara Torres, feliz con la novia de su hijo

Aunque no ha hecho ninguna declaración al respecto, Dayanara Torres se muestra contenta por ver a su hijo mayor ilusionado y feliz en una relación. Kylie no sólo conoció a la mamá de su novio, sino que se lleva muy bien con ella. Incluso ha estado a su lado apoyándola en la lucha contra el cáncer de piel que libra la ex Miss Universo.

©Mixed Dayanara Torres se lleva muy bien con la novia de su hijo, quien la apoya en la lucha contra el cáncer

Marc, por su parte no ha hecho publicaciones con la chica, aunque bien pudo haber dado a su hijo algunos consejos para enamorarla. Lo que sí queda claro es que ambos padres han guiado a su hijo por buen camino, y ahora lo apoyan en esta ilusión tan linda que es el primer amor.