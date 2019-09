¡Con sabor latino! Jennifer Lopez y Shakira se presentarán en el medio tiempo del Super Bowl

¡Prepárate! Esto realmente va a suceder… Dos grandes de la música serán las protagonistas del medio tiempo del Super Bowl LIV. Jennifer Lopez y Shakira anunciaron a través de sus redes sociales que serán las encargadas de encender los ánimos en el half time del evento deportivo más esperado del año, el cual se llevará a cabo el próximo 2 de febrero de 2020, en Miami Gardens, Florida, en el Hard Rock Stadium.

¡El half time más latino de la historia del Supwer Bowl!

En sus respectivos perfiles, las cantantes publicaron imágenes de una y de la otra. Jennifer Lopez compartió en sus redes –donde tiene más de 101 millones de followers—una imagen de Shakira. A pesar de que la foto está cortada y no aparece el rostro de la colombiana, esas caderas, así como su rubia melena ¡son inconfundibles! La cantante agregó a esta publicación la fecha del Súper Tazón y advirtió a sus seguidores: “Get ready! (¡Prepárense!) 02.02.20”.

Con estas fotos, ambas anunciaron su participación en el Super Bowl

En tanto, la intérprete de Chantaje hizo lo propio con una instantánea de ‘La Diva del Bronx’. Sus fans de inmediato identificaron las curvas de JLo y se emocionaron, pues esta colaboración de más de 10 minutos en el medio tiempo seguramente será una de las más memorables de todos los tiempos. Curiosamente, la 54° edición del Super Bowl coincide con el próximo cumpleaños de 'Shaki', ¡así que será un festejo doble.

El escenario del Super Bowl es un gran sueño que ambas tenían desde hace tiempo

Sobre su participación en el show del medio tiempo, ambas coincidieron en que era un gran anhelo con el que había soñado desde hace tiempo.

“Desde que vi a Diana Ross conquistar el Halftime Show, soñé con poder estar en el Super Bowl”, dijo Jennifer Lopez en un comunicado de prensa. “Y ahora es más especial, no solo porque es el 100° aniversario de la NFL, sino porque estaré presentándome con otra colega latina. No puedo espera más para mostrarles lo que las chicas podemos hacer en el escenario más grande".

En tanto, Shakira dijo estar encantada: “Me siento muy honrada de poder compartir uno de los escenarios más importantes del mundo en compañía de una artista que representa a las latinas y los latinos de los Estados Unidos en todo el mundo –y lo mejor de todo ¡en mi cumpleaños!”, expresó la colombiana. “Esto es en verdad un sueño americano y vamos a hacer el mejor show de todos los tiempos”.

Mineápolis 2018, un guiño al Super Bowl

Durante las últimas semanas, el nombre de Jennifer Lopez venía sonando fuerte como una de las posibles celebridades para llevar a cabo dicho espectáculo. De hecho, para JLo esta no sería su primera vez en un evento de fútbol americano; recordemos que en febrero del año pasado se presentó, previo al Super Bowl, en el concierto DIRECTV NOW Super Saturday Night de Nomadic Live en el foro The Armory, en Mineápolis, donde interpretó algunos de sus más grandes éxitos como Love Don’t Cost a Thing y I’m Real.

