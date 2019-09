Adamari López aconseja a Dayanara Torres en su lucha contra el cáncer

Adamari López conoce de primera mano lo que es enfrentar el cáncer. En 2004, la presentadora dio batalla a esa dura enfermedad y logró salir victoriosa. Aunque fueron unos años difíciles, ‘Ada’ asegura que también aprendió mucho sobre el poder de la mente y que la actitud, ante este tipo de padecimientos, es clave. En una entrevista con la revista Buen Vivir, la conductora de televisión habló de esta experiencia y de cómo ha ayudado a otros, como Dayanara Torres, quien a inicios de este año dio a conocer que padecía cáncer de piel.

VER GALERÍA

La conductora compartió que ella salió adelante gracias a su actitud positiva

La presentadora de Un Nuevo Día compartió el gran consejo que dio a la reina de belleza. “Mira cuando me enteré del caso de nuestra amiga Dayanara Torres le dije: ‘Ten mucha fe de que as a salir adelante, de que te vas a recuperar y ten muy buena actitud’”. Parece que la también actriz ha seguido al pie de la letra el consejo de Adamari, pues lleva con optimismo y buen ánimo su enfermedad.

VER GALERÍA

Dayanara Torres descubrió hace unos meses un lunar en su cuerpo con una forma irregular

En febrero pasado, cuando Dayanara compartió la noticia de su enfermedad a través de un video en sus redes sociales, Toni Costa, la pareja de ‘Ada’ le dedicó un mensaje de aliento de parte de él y de toda su familia.

Loading the player...

“Te queremos mucho, eres una guerrera de pies a cabeza, estas en nuestras oraciones, ‘Ada’, Alaïa y yo te mandamos millones de besos y un abrazo súper fuerte”, escribió el coreógrafo español debajo del video de Dayanara.

RELACIONADO: Tras superar su enfermedad, Adamari López habla sobre el detalle que la ayudó a recuperar su confianza

‘La Chaparrita de Oro’ aseguró que mantener una actitud positiva sumaba para la sanación de cualquier tipo de padecimiento. “Creo que esa es parte de la recuperación de cualquier enfermedad y de cualquier momento difícil y eso es lo que le diría a cualquiera que esté viviendo esa dura experiencia”, indicó. “A todos los que estén viviéndola, les deseo que tengan una actitud positiva porque todo lo demás va a estar alineado para que salgan bien. No podemos darnos por vencidos nunca”.

RELACIONADO: Dayanara Torres es reconocida por su labor para concientizar sobre el cáncer de piel

Y así fue la batalla de Adamari López

En esta entrevista, la presentadora también recordó cómo fue la primera vez que sintió una bolita en uno de sus senos, además de hablar del tratamiento por el que pasó. En 2004, cuando tenía tan solo 33 años, ‘Ada’ se enfrentó a la experiencia más dura de todas.

VER GALERÍA

La presentadora contó cómo vivió esta experiencia hace 15 años

“Un 14 de febrero, me sentí un nodulito en uno de mis senos, en el derecho. Inmediatamente fui a hacerme los exámenes correspondientes y si, salió que tenía un tumor en el seno. De entrada, uno no piensa que va a ser tan grave o difícil”, explicó la conductora. “Aunque me decían que era un tumor que podía ser maligno, siempre me aferré a la idea de que en mi caso no había un historial de cáncer en la familia. ¿Por qué tendría que preocuparme yo? Recuerdo que 14 días después de la primera quimioterapia, se me empezó a caer el pelo”.

La comunicadora, quien tiene una hija con Toni Costa, compartió lo difícil que fueron los tratamientos que recibió. “Un efecto inmediato de esa quimioterapia era un calor por todo el cuerpo, como algo que uno no podía controlar. Me puse de muy mal humor, todo me dolía, hasta que me pasaran las manos sobre a piel. Una caricia en ese primer día no era lo que más me apetecía”, recordó.