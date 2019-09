El lindo gesto de un profesor que cargó a una niña durante un paseo escolar

Hay profesores que harían lo que fuera por sus estudiantes, y el caso de Jim Freeman es uno de ellos. Este maestro de la Escuela Primaria Tully en Louisville, Kentucky se convirtió en un ejemplo a seguir luego de que se hicieran virales imágenes de él cargando a una de las alumnas de esa escuela en un paseo escolar. Pero, ¿qué lo hizo llevar a la niña en su espalda durante todo el recorrido por las Cataratas de Ohio?

La pequeña no quería perderse este paseo escolar pero no podía ir sola como los demás niños

Ryan, la pequeña de 10 años, nació con espina bífida y debe usar una silla de ruedas. Al escuchar que sus compañeros estaban muy emocionados por el viaje, le contó a su mamá que quería ir sin ella para divertirse en el paseo escolar. Shelly King, su madre, empezó a ver cómo hacía para que su pequeña cumpliera este sueño. Y apareció Jim.

Aunque Ryan no es su alumna, Jim quería que la niña disfrutara de este viaje al igual que los demás chicos, más cuando la pequeña no parecía nada feliz pues pensaba que se perdería la experiencia, ya que la zona no es apta para sillas de ruedas.

El profesor que llegó con la solución

El profesor tuvo la respuesta para que la niña de 10 años no se perdiera el viaje: llevarla en su espalda. Contenta con la solución, la madre de Ryan, Shelly King, se encargó de hacer pública la buena acción de este hombre que dibujó una gran sonrisa en la niña. A través de la página Dear JCPS, en Facebook, la feliz mamá detalló cómo sucedió todo.

Las imágenes de este profesor se hicieron virales, ¡y ahora todos lo quieren!

"Amamos a los profesores. Quise compartir esta historia porque es sumamente conmovedora", escribió la feliz mamá. “Cuando ves a alguien que está dispuesto a hacer todo lo posible y agotarse físicamente para asegurarse de que tu hija está incluida en su colegio significa mucho. No lidias con esto todos los días”, agregó en una entrevista para la televisión.