Hace unas semanas, Alejandra Espinoza sorprendió a todos al cambiar radicalmente de look y lucir muy diferente a como normalmente lucía. La presentadora de La Reina de la Canción (Univision) explicó que debido al personaje que interpreta en la telenovela Rubí, tuvo que dejar atrás su cabellera y optar por un corte de pelo muy cortito. A pesar de lo difícil que pudo ser dejar en el pasado su antigua imagen y enfrentarse a un gran cambio, ‘Ale’ al final quedó fascinada con su nuevo look, pues además lo hizo inspirándose en su hermana, que en 2017 fue diagnosticada con cáncer de mama.

©@alejandraespinoza La presentadora dejó atrás su cabellera y ahora luce así

La también actriz habló sobre cómo fue el momento en el que tuvo que acortar su cabellera y cómo fue que su hermana fue la inspiración para tan decisivo momento. “Cuando decidí cortármelo pensé mucho en mi hermana”, dijo Alejandra en entrevista con People en Español. “Ella no se lo cortó por gusto si no por necesidad y para mí en ningún segundo dejó de ser igual de hermosa y femenina, así que cuando tomé la decisión de hacerlo ella fue mi guía”, explicó.

©@alejandraespinoza Así luce Alejandra Espinoza en su personaje para ‘Rubí’

La presentadora admitió que con su nueva imagen se siente más hermosa que nunca, pues entendió que no es necesario tener una larga cabellera para sentirse bien con su imagen. “A muchas personas les ha gustado a otras no tanto, pero uno no tiene por que basar la belleza con un cabello largo y ondeado. Todo está en la actitud que uno tenga”, dice orgullosa.

Alejandra Espinoza siempre fue honesta con sus seguidores y hablaba con mucha sinceridad respecto a sus sentimientos respecto a lo que su familia vivía en esos momentos en los que su hermana enfrentaba al cáncer de mama. “El miedo que sentí jamás lo había experimentado y espero nunca más volver a sentirlo, no podía dormir o comer y mi cabeza me traicionaba cada 5 minutos”, escribió Espinoza en un post que publicó en sus redes sociales.

©@alejandraespinoza La presentadora no pudo evitar recordar a su hermana el duro momento que vivió hace unos años

“Saber que no podíamos hacer nada para ayudarla con sus malestares después de sus quimioterapias me partía el alma y verla perder su cabello, que si bien es algo estético, era un recordatorio constante de que la enfermedad estaba ahí. Esta es una enfermedad que enfrenta directamente una sola persona, pero la tiene que pelear la familia entera”, indicó la presentadora de Univision.