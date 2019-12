El tenor Plácido Domingo anunció el martes pasado su retiro de la Metropolitan Opera House de Nueva York, un día antes del estreno de Macbeth. También se dio a conocer que el español no volverá a participar en ningún evento del lugar. Con este anuncio, se pone fin a una relación profesional entre el tenor y la Ópera de más de 50 años. Con Macbeth, el español regresaría a los escenarios estadounidenses luego de las denuncias que una veintena de mujeres hicieron en contra por acoso sexual.

©Getty Images Plácido Domingo en los ensayos de la ‘Noche española’ en julio pasado, para el festival Chorégies de Orange, en Francia

“La Metropolitan Opera confirma que Plácido Domingo acordó retirarse de todas las presentaciones futuras en el Met, con efecto inmediato”, indicó un portavoz del Met en unas declaraciones a los medios. “El Met y el señor Domingo están de acuerdo en que necesitaba renunciar. El Met no tiene más comentarios en este momento”.

Domingo tenía previstas tres actuaciones en la Met Opera; los días 25 de septiembre, el 28 y el 1° de octubre. También estaba contemplado para Madama Butterfly con cuatro fechas en noviembre.

©Getty Images Plácido Domingo formó parte de la Met Opera por 51 años

En unas declaraciones realizadas al periódico The New York Times, Plácido Domingo reveló su decisión de dejar la compañía de ópera, de la que formó parte por más de cinco décadas. “Hice mi debut en la Metropolitan Opera a los 27 años y he cantado en este magnífico teatro durante 51 años consecutivos y gloriosos", dijo Domingo en un comunicado.

“Aunque rebato firmemente las recientes alegaciones en mi contra, y estoy preocupado por un clima en el que se condena a la gente sin el debido proceso, tras una reflexión creo que mi aparición en esta producción de Macbeth restará atención al duro trabajo de mis colegas sobre el escenario y detrás de él. Como resultado, he pedido retirarme y agradezco a los líderes del Met por acceder gentilmente mi solicitud”.



El español, originario de la ciudad de Madrid, expresó que, a pesar de las circunstancias, se siente pleno de haber interpretado el papel de Macbeth, aunque solo hubiera sido en los ensayos. “Estoy feliz de que, a mis 78 años, canté el protagonista de Macbeth en los ensayos, que considero mi última actuación en la Met”. Domingo también se dijo “agradecido con el público y Dios” por lo que había logrado estar ahí.

Otra cancelación en Estados Unidos

Previo al anuncio de la Metropolitan Opera House de Nueva York, la Ópera de Dallas dio a conocer a principios de este mes que la actuación de Plácido Domingo, prevista para marzo de 2020, había sido cancelada.