Daddy Yankee lamenta las pocas nominaciones para el reggaetón en el Latin Grammy

Los nominados al Grammy Latino han sido anunciados y al parecer no todos están contentos con eso. Estrellas de la música como J Balvin, Rosalía, Marc Anthony, Juanes y Alejandro Sanz -que lidera el grupo con ocho postulaciones- han sido nominados. Sin embargo, Maluma, uno de los exponentes más importantes del reggaetón, no fue considerado en esta ocasión en ninguna categoría por su álbum 11:11, disco que según reveló el mismo cantante ha sido el mejor proyecto de su carrera. Es por eso que el colombiano no dudó en expresar su decepción al enterarse de que en esta edición de la gala su nombre no será mencionado. Amigos y colegas del género como Daddy Yankee y Karol G, se han unido a la voz del intérprete de HP para lamentar que la música urbana haya recibido pocas nominaciones.

Algunos artistas del género urbano se unieron en un movimiento para pedir apoyo para el reggaetón

En solidaridad con su colega, el intérprete de Con Calma recurrió a sus redes sociales para compartir una imagen en la que se puede ver la imagen del icónico gramófono dorado con la frase “Sin reggaetón NO hay Latin Grammys”. Junto a su imagen, el cantante escribió: "A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO”.

Karol G, quien ganó un Latin Grammy el año pasado, expresó su sentir al respecto y agradeció a Daddy Yankee que se tomara el tiempo para expresarse de una manera tan respetuosa al respecto. “Me siento en necesidad de apoyar esta iniciativa, ya que es la única forma de hacer un llamado a que la academia en los próximos años sea más incluyente con un género que trabaja, se esfuerza, que evoluciona y representa con grandes logros a nuestra comunidad latina en el mundo entero”. También J Balvin se unió a las voces de estos artistas y salió en apoyo de sus colegas: “¡Por la cultura y el movimiento!”, escribió en sus redes sociales.