Giselle Blondet tiene un regalo muy especial para su nieta, Sophia

Giselle Blondet está maravillada con la inmensa alegría que su nieta, Sophia, llevó a su vida. La pequeña, de casi un año de edad, se convirtió en su consentida desde el primer momento que supo de su existencia. Por ello es que la presentadora tiene un regalo muy especial para ella: una muñeca que guarda desde que era una niña.

Giselle Blondet guarda bellos recuerdos de su infancia al lado de esta muñeca

Blondet reveló a sus fans que heredará ese juguete tan especial a la niña una vez que tenga edad suficiente para cuidarla, apreciarla y jugar con ella. "Tengo muchísimos recuerdos y los guardo como un tesoro", escribió Giselle con nostalgia. "Cada una de esas cosas tiene un significado sumamente importante para mí, me encanta tenerlos porque siento que en ellos tengo una partecita de la persona que me lo regaló, y eso es muy especial", agregó en una de sus publicaciones.

Con la idea de que su nieta guarde los mismos recuerdos, agregó: "Tan especial como mi primera muñeca, que me regaló mi mami cuando era chiquita, aún la conservo porque me trae recuerdos muy lindos y ahora la tengo guardada para dársela a mi baby Sophia", explicó.

Un regalo con mucho significado e inmenso valor sentimental

La muñeca tiene un gran valor sentimental para Giselle, pues fue la primera que le compró su mamá, según detalló hace unos meses. "Este #tbt es con mi primera muñeca. Cuando mami falleció la encontré en su storage y se me encogió el corazón con el recuerdo tan bello que acompañó este regalo", explicó.

Giselle Blondet está feliz en su papel de abuela consentidora con la pequeña Sophia

"Mami no tenía la posibilidad de comprarme muchos regalitos y recuerdo que me dijo que solo podría recibir uno, que lo pensara bien, y yo pedí esta muñeca (Baby Tender Love)", agregó. "Cuando llegó el día de Navidad y la vi bajo el arbolito no lo podía creer. ¡Fui la niña más feliz del universo! Gracias mami por enseñarme a valorar las cosas, los detalles, el amor", dijo reviviendo aquella ilusión que pronto compartirá con su nieta.

