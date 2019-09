William Levy se divierte con la confusión en deportes de su hija

Aunque pocas veces comparte detalles de su vida familiar, William Levy es un papá muy atento y divertido. Las tardes en casa son de lo más amenas junto a sus hijos Christopher y Kylie, a quienes tuvo con su pareja Elizabeth Gutiérrez. Y fue justo su hija quién protagonizó una de las anécdotas más graciosas de la familia luego de revelar a qué equipo de futbol apoya, pero tuvo una tierna confusión que hizo estallar en risas a todos.

Kailey es la imagen de la ternura mientras come un helado y mira a la cámara de papá. El actor la cuestionó sobre su equipo favorito pero la pequeña se confunde al decir que las iniciales UM son por United Miami. Su hermano no puede con la risa pero no le señala cuál es el error y William, divertido, continúa con las preguntas.

Al cuestionarla sobre la mascota de su equipo, la pequeña dice que son los canguros, lo que hace que la risa de su familia sea aún más fuerte. Y aunque Kailey no entiende cuál es el chiste, no parece preocuparle y sonríe con mucha alegría y naturalidad.

Kailey es la princesa de papá

Hoy acabo de descubrir que mi hija es una gran fanática de UM Hurricanes, pero todavía tiene mucho que aprender sobre ellos, como se puede ver en este video. Let's go, Kangaroos!”, escribió el feliz papá sobre la broma a su hija.

William aclaró que, aunque su hija habla muy bien el español, publicó el video en inglés porque de otra forma la broma perdería sentido. "Sé que solo lo van a entender la gente de aquí que son fanáticos al equipo de Miami", explicó junto al video.

Kailey, la princesa de papá

William Levy no puede resistirse a la ternura que sus hijos causan en su vida. Y aunque no se compara el cariño que siente por Christopher, su primogénito, en el corazón de papá siempre habrá una sola princesa.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez son padres de Kailey y Christopher

Hace unos meses, Kailey y William se ganaron aún más el corazón de los seguidores de la familia cuando asistieron juntos a un baile de padre e hija organizado por la escuela de la pequeña. Kailey lucia como una princesita con un vestido azul, un look con el que demostró que heredó la belleza de mamá y papá.