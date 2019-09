Exnovia de J Balvin recuerda sus inicios: ‘Pasamos hambre, lloramos juntos y dormimos en el piso’

Dicen que hay amores tan fuertes, que a pesar de que no llegan a buen término, se transforman en una bonita amistad. Ese es el caso de J Balvin y su exnovia María Osorio, quienes tuvieron una relación de 10 años y ahora son los mejores amigos. Y es que juntos vivieron todo tipo de situaciones que los llevaron al límite en la búsqueda de sus sueños, como pasar hambre o dormir en el piso. Actualmente, ella es una reconocida periodista deportiva y él es uno de los cantantes más famosos del género urbano. A pesar de esos días difíciles, María recuerda con mucho cariño esos tiempos en su natal Colombia.

María Osorio fue novia de J Balvin por 10 años

En una entrevista con Marcela Sarmiento para Despierta América (Univision), ‘Mona’ –como cariñosamente la llama J Balvin—habló de aquellos días en los que él tenía que hacer trabajos de albañilería para salir adelante. “Se nos acabó el dinero. A él le daba mucha pena, mucha vergüenza (y me decía) ‘¿por qué te viniste a vivir esto conmigo?’”, expresó Osorio. “Dormíamos en el piso en la casa de un amigo de él, una persona que nos ayudó”, recordó.

‘Mona’ Osorio contó que J Balvin son mejores amigos y que se apoyaron mutuamente hace años, en sus inicios

“Él salía en las mañanas a pintar casas, a arreglar techos. Fue muy duro. Allá empezó la ansiedad, allá salieron los primeros ribetes de depresión porque fue un momento muy duro. Él salía a buscar puertas, en el día él estaba trabajando como albañil, pintando a 40 grados centígrados”. María asegura que esos capítulos en su vida forjaron el carácter de ambos. “Fueron momentos muy difíciles pero que nos marcaron como personas y que hoy en día somos quienes somos es por eso que vivimos. Solo tengo los mejores recuerdos de eso”, indicó.

María acompaña en algunas ocasiones a J Balvin durante sus conciertos y pasan tiempo juntos como los mejores amigos

Aunque su noviazgo terminó hace años, la conductora de televisión aseguró que su amistad permanece intacta. “Nos decimos gatos, le digo ‘gatico’ la confianza es absoluta. Nadie en el mundo me conoce como me conoce José y yo creo que nadie en el mundo conoce a José como yo lo conozco. Ni mis padres conocen muchas cosas que hicimos, que experimentamos, que vivimos…”.

¿Y porqué terminaron?

Parecía que el amor entre ellos era insuperable, pero un día María decidió que no podía seguir adelante. “Creo que cuando ya no te ubicas en el tiempo y en el espacio con una persona… Fue muy complicado. Yo terminé la relación amándolo. Yo nunca lo dejé de amar, pero simplemente ya no me visualizaba a futuro con él”.

¡Con la familia! J Balvin junto a su hermana Carolina, su sobrina y su exnovia María

José Álvaro Osorio Balvín—nombre real del intérprete—siguió con sus sueños de triunfar en la música mientras que María viajó a Barcelona para estudiar periodismo. Y a pesar de que la ruptura fue dolorosa para ambos, no hubo nada de rencores. “Él me decía: ‘¿Mona para qué (nos lastimamos)? ¿Cómo nos vamos a terminar odiando si aguantamos hambre juntos, si lloramos juntos, si fuiste la primera persona que creyó en mí?’”.

¿Y regresarían? No, su relación está más allá del amor de pareja. “Esta historia de amor nunca va a acabar porque es un amor ya diferente. El amor se transforma y yo vivo esto todos los días. No hablamos ni de que vamos a volver a ser pareja, no lo vemos como una opción, cada uno tiene su vida”.