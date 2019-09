Maluma y su 'desilusión' al no ser nominado a los Latin Grammy 2019

Este jueves por la mañana la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación (LARAS, por sus siglas en inglés), anunció a los nominados a los premios Latin Grammy 2019, una verdadera celebración a la música latina que en este año celebra su 20a edición. Alejandro Sanz lidera la lista con ocho nominaciones, incluyendo Mejor Álbum Pop Contemporáneo y Álbum del Año. En otras categorías se incluyen nombres como el de la española Rosalía, Juanes, J Balvin, Marc Anthony y varios más.

Y, a pesar de que los grandes nombres dentro de la escena musical Latinx fueron reconocidos por sus talentos vocales y melódicos, el intérprete de 11 PM, Maluma, quedó fuera de las nominaciones, lo que lo hizo sentir una profunda decepción que compartió con sus seguidores.

Maluma compartió con sus fans cómo se sintió luego de no ser nominado

Después de la noticia, el cantante colombiano recurrió a las redes sociales para compartir con sus fans su sentir. "Una desilusión bien fuerte no tener siquiera una nominación a los Latin Grammy, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, Madonna cantando en español, éxitos como HP, 11PM, salsa producida por el más grande @sergiogeorge y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11", expresó en una publicación en la que sólo se podía leer el texto.

"Definitivamente uno se queda confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere y se identifica contigo", agregó el cantante de 25 años sobre su entrega musical.

El colombiano ganó dos galardones en los Premios Juventud 2019, pero ninguno estaba relacionado con su música

A pesar de que el cariño de su público lo llena de gratitud, no quiso contener su sentir. "Los amo, gente, pero no puedo esconder este sentimiento que me duele por dentro. Felicidades a todos los nominados, de todo corazón. ¡Me da mucha alegría ver a tantos colombianos ahí!", finalizó.

No hay duda de que 2019 ha sido un año innovador para Maluma. El cantante de Instinto Natural ha trabajado sin parar produciendo algunos de sus proyectos más grandes hasta el momento y se llevó a casa dos galardones de los Premios Juventud 2019. Sin embargo, esto parece ser solo el comienzo, y seguramente Maluma tendrá muchas más oportunidades más para ganar no uno sino múltiples en los Latin Grammy en el futuro.