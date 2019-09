Eva Longoria, orgullosa de sus raíces, le habla en español a su hijo 'Santi'

Sin duda alguna, Santiago Enrique, el hijo de Eva Longoria, cada día está más grande y lindo. Desde el momento de su nacimiento el pequeño ha encantado a los seguidores de su mamá y con su linda personalidad les ha robado el corazón. Justo como lo acaba de hacer con el lindo momento que compartió la actriz en sus redes sociales, en donde podemos ver a Santi dando sus primeros pasos, mientras explora en un parque de París, Francia.

VER GALERÍA

La actriz y su hijo pasearon en un parque de París

La exprotagonista de la serie Desperate Houswives publicó una serie de videos en los que muestra a su bebé paseando por el Jardin des Tuileries en la ciudad francesa. En los clips es posible ver como el pequeño Santi camina por el parque, explorando todo lo que encuentra a su alrededor e incluso recoge las primeras hojas que el otoño ha tirado de los árboles.

Loading the player...

El pequeño ya dio sus primeros pasos y ahora aprende español Video: @evalongoria

En el tierno clip se ve como el pequeño intenta recoger algunas hojas y piedras del suelo, a lo que la actriz le dice: “Eso está sucio...”, para después agradecerle por haberle entregado una piedra que recogió en el camino. En el video se puede escuchar también cómo la actriz le habla en español a su pequeño, a pesar de que ella no lo habla del todo bien, demostrando así que Eva quiere que su bebé conecte con sus raíces y las de su papá, el empresario mexicano Pepe Bastón.

Más notas como ésta:

- Eva Longoria y José Bastón: una feliz historia de amor

- Eva Longoria revela por qué tener a Santi en este momento de su vida fue perfecto

En más de una ocasión, la productora de Grand Hotel ha expresado sus deseos por hablar un español perfecto, sin embargo, también ha dejado en claro que no se avergüenza de no hablarlo perfectamente. "Esa es la historia de mi vida… Pertenezco a la novena generación de una familia latina en Estados Unidos, estoy muy desconectada del idioma”, confesó en una entrevista para el portal Glam Belleza Latina.

VER GALERÍA

Eva y Santiago Enrique son inseparables

“No crecí hablando español, así que lo aprendí cuando ya era mayor. Me esfuerzo al máximo, pero no me importa si no digo la palabra correcta. Aprendo de mis errores", agregó la actriz de películas como Dora and the Lost City of Gold.